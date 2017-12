Skvělá Ledecká! V Lake Louise si ve sjezdu dojela pro životní sedmé místo

Ester Ledecká v tréninku na sjezd Světového poháru v kanadském Lake Louise • Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Senzačně vyhrála slalomová královna Mikaela Shiffrinová, která zvítězila při svém čtvrtém startu ve sjezdu v elitním seriálu. Dvaadvacetiletá Američanka porazila o 13 setin Němku Viktorii Rebensburgovou, třetí skončila Švýcarka Michelle Gisinová.

"Mám strašnou radost, protože jsem se posunula zase kousek dopředu. Fakt mám radost!" uvedla dvaadvacetiletá Ledecká a znovu poděkovala za podporu svému týmu.

"Olsen (Petr Kouřil) mi úžasně připravil lyže, skvělou práci odvedl Kubka (Jakub Marek), který musel natáčet další holky, takže tam trochu vymrznul. Obrovské díky patří Tomášovi a Ondrovi (Bankovým), kteří mi dávali report. Jsem strašně ráda za to, že je mám a že jsme to takhle zvládli," řekla.

Závod začal s více než hodinovým zpožděním kvůli výpadku elektrického proudu a nefungující lanovce, organizátoři museli vozit sjezdařky na start rolbami. Ledecká po pátečním třináctém místu jela tentokrát bez chyby, po dojezdu byla šestá a klesla už jen o jednu pozici. "Doufám, že tohle ještě nebyla ta životní jízda, ale byla dobrá," řekla.

Povedlo se jí naplnit plán a jet stopou, kterou chtěla. "Bylo lepší počasí než v pátek, viděla jsem trochu víc pod nohy, takže jsem si tu jízdu mohla víc užít. Byla to zábava. Ještě mám ale pořád co dohánět, rychlých holek je tam strašně moc. Je to skvělý výsledek, ale pořád je na čem pracovat," řekla Ledecká.

Sedmá příčka je nejlepším výsledkem české lyžařky ve sjezdu Světového poháru po 32 letech. Stejně dopadla v březnu 1985 Olga Křížová-Charvátová v kanadském Banffu.

Vítězka Shiffrinová: Pomohlo mi zkrácení trati

Dvaadvacetiletá Shiffrinová dosud vládla slalomu, ale rozhodla se jezdit i ostatní disciplíny. Sjezd v SP jela poprvé loni právě v Lake Louise a byla osmnáctá, pak třináctá, v pátek už skončila třetí a při čtvrtém startu nenašla přemožitelku.

Třiatřicátou výhrou v SP Shiffrinová vyrovnala lichtenštejnskou sjezdařku Hanni Wenzelovou na osmém místě historického pořadí. Pouze legendární Rakušanka Annemarie Moserová-Pröllová dokázala před 23. narozeninami vyhrát vícekrát (42).

"To je šílené!" řekla Shiffrinová po dojezdu. "Musím říct, že jsem měla celou jízdu sluníčko a ostatní mlhu. Měla jsem štěstí, ale taky jsem jela dobře. Pomohlo mi i zkrácení trati, která byla techničtější," doplnila americká hvězda.

Její krajanka a specialistka na rychlostní disciplíny Lindsey Vonnová po pátečním pádu obsadila 12. místo. Za Ledeckou zaostala o tři desetiny. "Bylo to náročné. Nemohla jsem se spolehnout na pravé koleno. Včera jsem schytala ránu a mám ho dost oteklé. Ale to nic, budu bojovat," řekla rekordmanka v počtu vítězných závodů ve Světovém poháru.

Ženy - sjezd:



1. Shiffrinová (USA) 1:27,55,

2. Rebensburgová (Něm.) -0,13,

3. Gisinová (Švýc.) -0,17,

4. Hütterová (Rak.) -0,19,

5. Weiratherová (Licht.) -0,31,

6. Cooková (USA) -0,61,

7. Ledecká (ČR) -0,62,

8. Weidleová (Něm.) -0,63,

9. Goggiaová (It.) -0,69,

10. Mowinckelová (Nor.) -0,72.

Průběžné pořadí sjezdu (po 2 závodech):



1. Shiffrinová 160,

2. Hütterová 150,

3. Weiratherová 125,

4. Rebensburgová 116,

5. Gisinová 92,

6. Goggiaová 69,

...9. Ledecká 56.

Průběžné pořadí SP (po 6 závodech):



1. Shiffrinová 465,

2. Rebensburgová 316,

3. Vlhová (SR) 221,

4. Hütterová 150,

5. Hansdotterová (Švéd.) 141,

6. Gisinová a Weiratherová obě 134,

...20. Ledecká 56, 86. Dubovská (ČR) 2.