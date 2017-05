Nemoc jako Čišovský. Stará se o reprezentanty a bojuje s ALS: Je to dar

Vládik je nejslušnější člověk kterého jsem v životě poznal. On nikdy nedmítnul pomoc druhému, vždy hrál fair play a takoví lidi se dnes už moc nerodí. V době, kdy se mu začalo vše dařit, stal se součástí realizačního týmu ve fotbalové reprezentaci, narodili se mu krásní kluci, na červen si naplánoval svatbu, ho napadla ta nejodpornější nemoc, která snad existuje. My se s tím ale nechceme smířit. Vláďa je velký bojovník, a spolu jsme vybojovali velkou hromadu bitev, v kterých nám nikdo nevěřil. To bylo na poli sportovním. Teď však stojíme před další výzvou a to výzvou nejvyšší, v boji o život. Jsem přesvědčený, že to Vláďa nikdy nevzdá a že i tuto bitvu vyhraje. My mu v tom budeme stát po boku a uděláme vše, aby se tak stalo. S Vládikem jsme zažili spoustu úžasných příhod. Vzpomínám si jak nás chtěl v Japonsku bránit před opilým dvoumetrovým černochem, kterému jsme se asi nelíbili. Byl mu sotva do pasu a pořád opakoval: Tebe já složím!