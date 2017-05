„Báro, ten oštěp, ten ti sluší... Budem spolu házet celou noc!“ těší se Jakub Kohák v úvodu devadesátisekundového klipu.

O rande s oštěpařkou Barboru Špotákovou se ale musí utkat s Benem Cristovaem. Jak to skončí? To rozsoudí Špotáková!

<p>Tři známé osobnosti zvou Česko k pohybu. Dvojnásobná olympijská šampionka Barbora Špotáková, režisér a bavič Jakub Kohák a zpěvák Ben Cristovao natočili vtipné video, kterým nabádají veřejnost k účasti v jedné z 587 akcí, s jejichž organizací pomáhá Česká unie sportu v rámci projektu Sportuj s námi.</p> Budem spolu házet celou noc! Kohák a Cristovao soutěžili o Špotákovou • VIDEO Cus-sportujsnami.cz

„Spot zachycuje souboj Jakuba s Benem, kteří se při soutěžení v různých disciplínách předhánějí v tom, kdo z nich je lepší sportovec. Mně připadla role soudce, i když ne vždy docela spravedlivého, který duel posuzuje. Hlavní cenou však není žádná trofej, ale jsem to já – tedy moje rozhodnutí, se kterým z nich půjdu na rande,“ líčí Špotáková.

Jak by to bylo ve skutečnosti? Kohák se nebál zeptat...

„Který by to byl, pro život, nebo jenom tak pro radost, řekněme nočního charakteru?“ otázal se Kohák přímo.

„Na tuhle otázku nebudu odpovídat, ta je příliš osobní,“ usmála se jen Špotáková.

„Chápu, tuším odpověď...“ spokojil se Kohák.

Špotáková natáčela videoklip po návratu z jarního soustředění na Tenerife, v Česku ale vpadla do lezavého počasí.

<p>Hudební celebrita a úspěšný zápasník brazilského jiu jitsu Ben Cristovao s kajakářem Josefem Dostálem, trojnásobným olympijským medailistou, si vyměnili role. Zatímco Cristovao si zkusil jízdu na kajaku, Dostál se oblékl do kimona. Jak tahle "sportovní výměna manželků", jak akci v žertu nazvali sami její účastníci, dopadla? </p> Dostál a Cristovao: z kimona šli do kajaku... a pak obráceně! • VIDEO iSport TV

„Je vidět, jak jsem tam opálená, to jsme se právě vrátili z Tenerife, druhý den jsme to natáčeli. Byla pěkná zima, vím, že jsme docela mrzli, natáčeli jsme to celý den. Pamatuju si tu zimu, furt jsme se schovávali do dek,“ líčí Špotáková. „Jinak natáčení bylo moc fajn. Všechno řídil Kuba Kohák, myslím, že se mu to povedlo. Doufám, že se to bude líbit. Mně se to teda líbí! Je to především hodně velká legrace a věřím, že i tímto způsobem budeme motivovat mládež, aby se ještě více zapojila do pravidelného sportování.“

Tři známé osobnosti jsou tvářemi třetího ročníku projektu Sportuj s námi, prostřednictvím kterého Česká unie sportu pomáhá s pořádáním už zavedených sportovních akcí v Česku, vznikají ale díky němu i nové.

„Myslíme si, že v Čechách je spousta šikovných lidí, jde o nám o to jim pomoct, propagovat jejich akce pomocí známých osobnost a tváří, kteří přivedou mládež k tomu, aby se pohybovala,“ vysvětluje předseda ČUS Miroslav Jansta.

Už třetím rokem se v rámci projektu pořádá přes 500 akcí, kterých se má zúčastnit přes 200 000 lidí. Mezi nejznámější zastřešené akce patří Velká kunratická, v kalendáři jsou ale i méně známé závody.

„Samozřejmě mám v plánu navštívit pár akcí. Jelikož mi teď začíná sezona, budu se účastnit v říjnu Třemošenské padesátky a potom ještě Vavřineckého potoka,“ hlásí Špotáková.

