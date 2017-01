Už jsem se viděla v letadle, přiznala Karolína Plíšková po záchranné akci

PŘÍMO Z MELBOURNE | Prohrávala o dva brejky, manko ve třetím setu činilo 2:5. Z téměř beznadějné situace se Karolína Plíšková vyvlíkla díky svému hromovému podání a z nervozity namrzlé ruce lotyšské soupeřky. Devatenáctiletá Jelena Ostapenková, do té doby hrající extra riskantně a nad své možnosti, pobídla českou favoritku k návratu a ta nakonec dveře do osmifinále Australian Open rozrazila. Po triumfu 4:6, 0:6, 10:8 má den pauzy a po něm sraz s domácí Australankou Dariou Gavrilovovou (26. na WTA).

Říká se o vás, že máte ráda krizové situace. Užívala jste si stav 2:5 ve třetím setu?

„Ty jo, ani ne. Moc jsem se necítila ve své kůži. Šla do mě fakt agresivně a já chvílemi neměla zápas ve svých rukou. Ale nakonec mi dala šanci.“

Už jste se viděla v letadle?

„Jo, hodně. Říkala jsem si: Dneska večer už to nestihneme, ale zítra poletíme. Byla jsem dva brejky dole. Ona si do té doby držela podání v pohodě. Pak trochu zpanikařila. Nějakou naději jsem měla. Ale malou.“

Soupeřka podávala dvakrát na vítězství, ale rozklepala se jí ruka.

„V šatně ke mně přišla a povídá: Já byla tak hrozně nervózní. Strašně mě překvapila. Byla úžasná. Říkala jsem, že bylo vidět, jak se rozklepala. Normálně se mezi sebou o takových věcech nebavíme. Povídám: Hrála jsi skvěle až do stavu 5:2. Mnohem líp než loni v Cincinnati. Hodně se od té doby zlepšila. Ona byla agresivnější, nedostala jsem se ke své hře. Taky si zasloužila vyhrát. Ale měla smůlu.“

Karolína Plíšková otočila zápas 3. kola Australian Open s Jelenou Ostapenkovou. Pátá nasazená hráčka už s Lotyškou prohrávala ve třetí sadě 2:5, vzteky praštila raketou o zem, ale nakonec zvítězila 4:6, 6:0 a 10:8.

Vzpomněla jste si na nějaké utkání, které se vám podařilo takto otočit?

„Snažila jsem se. Ale nepovedlo se. Byla jsem na Ostapenkovou takticky připravená, věděla jsem, že do toho půjde. Ale až takovou agresivitu jsem nečekala.“

Obratu jste šla naproti. Vyhecovala jste se.

„Kluci v hráčském boxu mi hodně pomohli. Trochu mě vyfandili. Sama jsem začala víc věřit po snížení na 3:5. Když jsem si podržela servis, dostala jsem se zpátky do hry a snažila jsem dělat, co jsem mohla. Využila jsem toho, že soupeřka měla okýnko.“

Pomohlo i mrštění s raketou, za které jste dostala napomenutí?

„Asi jo. Potřebovala jsem něco udělat, i když to byla blbá emoce. Napadlo mě, že je to zbytečné. Že to lidi nemají moc rádi, všichni jsou suchaři. Nemám to úplně zapotřebí, ale už dlouho jsem raketu nerozbila. Mám tady už jenom čtyři.“

Jak výrazně vás přežití posílí do zbytku turnaje?

„Asi jsem to potřebovala. Letos mě zatím potrápila jenom Vinciová v Brisbane. Asi jsem si potřebovala jeden zápas protrpět. Nehrála jsem úplně nejhůř, ale dobré to taky nebylo.“

Co čekat od osmifinále s domácí Dariou Gavrilovovou?

„Akorát jsem se dozvěděla, že budu hrát s Dašou (Gavrilovovou). Dají nás na velký kurt, což je fajn. Jsem zvyklá na to, že jsou diváci proti mně. A myslím, že se zase vrátím ke svému agresivnímu stylu.“