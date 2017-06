Rána pro Prahu! Finále Davis Cupu i Fed Cupu bude napevno v Ženevě

Zápasy o titul v Davisově poháru a Fed Cupu by se od příští sezony měly hrát zároveň a na stejném místě. Bez ohledu na to, které týmy do finále týmových soutěží postoupí. První tři ročníky takzvaného Světového tenisového poháru by měla v letech 2018 až 2020 podle návrhu vedení mezinárodní federace ITF uspořádat Ženeva. O salátovou mísu bojovali v Praze úspěšně čeští tenisté v roce 2012, Kvitová a spol. vybojovali titul před domácími fanoušky v letech 2012, 2014 a 2015. Následující tři roky se taková událost na českém území s jistotou opakovat nebude.