Skvělá Kvitová je v osmifinále US Open, Garciaovou přejela i kanárem

Petra Kvitová je v osmifinále US Open! Ve třetím kole posledního grandslamu sezony přejela Caroline Garciaovou 6:0 a 6:4. Francouzka, která je v New Yorku nasazená o pět míst níž než turnajová třináctka Kvitová, vzdorovala jen ve druhém setu, ale česká dvojka žádné komplikace nepřipustila a celkem po 73 minutách postoupila do osmifinále.