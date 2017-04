Williamsová se ostře ohradila proti rasismu. Nastasemu citovala báseň

Sedmdesátiletý Nastase, dvojnásobný grandslamový vítěz, se dostal do problémů nejprve reakcí na nedávné oznámení Williamsové o jejím těhotenství. "Jsem zvědavý, jakou to dítě bude mít barvu. Čokoládovou s mlékem?" řekl s narážkou na to, že Williamsová je černoška a její snoubenec Alexis Ohanian běloch.

"Jsem zklamaná, že žijeme ve společnosti, v níž mohou lidé jako Ilie Nastase činit takové rasistické poznámky na mou osobu i mé nenarozené dítě a navíc sexistické poznámky na adresu mých kolegyň," napsala Williamsová v pondělí na instagram.

Nastase totiž o den později urážel během fedcupového utkání v Konstantě britskou tenistku Johannu Kontaovou i hostující kapitánku Anne Keothavongovou. "Na rozdíl od tebe se nebojím. Víš, že nejsem zbabělá," napsala mimo jiné Williamsová, vítězka 23 grandslamů a dlouholetá světová jednička, jež aktuálně i během mateřské pauzy vede žebříček WTA.

Suspendaci ITF, která jeho incidenty vyšetřuje, považuje člen Mezinárodní tenisové síně slávy za směšnou. "Chci vědět, které slovo, co jsem řekl, bylo rasistické?" řekl Nastase v pondělí agentuře AP a doplnil, že je přítelem Williamsové. Uznal nicméně, že při zápase Kontaové se choval nevhodně. "Ano, neovládl jsem se," přiznal vítěz 58 turnajů.