NHL ONLINE: Dobeš chytá proti Dallasu. V akci Češi z Bostonu, Nečas i Hertl

Zámořská NHL v noci ze čtvrtka na pátek nabízí hned deset zápasů. Jakub Dobeš v barvách Montrealu chytá proti Dallasu. V akci je i řada dalších českých zástupců, třeba David Pastrňák s Pavlem Zachou z Bostonu, Martin Nečas z Colorada nebo Tomáš Hertl z Vegas. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils17841458:5025
2Carolina16830560:4622
3Montreal16552458:5222
4Boston18740762:5922
5Pittsburgh17903557:4821
6Rangers18722748:4620
7Ottawa17534559:6120
8Flyers16443544:4119
9Tampa16622649:4818
10Islanders16712653:5318
11Detroit16630746:5118
12Washington16711746:3917
13Columbus16531750:5117
14Toronto17621862:6517
15Florida16711743:4817
16Buffalo16414743:5414
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado171015168:4327
    2Anaheim16831464:5023
    3Dallas17733452:5323
    4Chicago17714556:4520
    5Winnipeg16910652:4220
    6Utah17730756:5220
    7Kings17534550:5220
    8Edmonton18444654:6220
    9San Jose17443655:5719
    10Seattle Kraken16435440:4619
    11Vegas15614448:4518
    12Minnesota18524751:5918
    13Vancouver18441953:6317
    14St. Louis17603847:6515
    15Nashville18414947:6514
    16Calgary183121238:5810

