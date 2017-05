Nejsi lepší, uzemnil Strýcovou kouč. Lidem do toho nic není, štve hráčku

Byl to boj o každý míč. Prakticky do posledního místa zaplněné tribuny sparťanského tenisového klubu sledovaly ostré výměny od základních čar. Že by se však hrál nudný antukový tenis, to ani náhodou.

Postaraly se o to obě české feddcupové reprezentanty. Kateřina Siniaková ničila svoji soupeřku nevyčerpatelným fyzickým fondem, Strýcová nabídla kromě přesných úderů i hodně ze svého temperamentu. Časté pády na zem či házení raketou a příliš dlouhé prodlevy před servisem vyústily až v napomenutí od hlavní rozhodčí.

Do zápasu vstoupila lépe osmnáctá tenistka světa Barbora Strýcová, rychle vedla 4:0 a i přes drobné problémy sadu vyhrála 6:3. Zajímavý moment utkání přišel za stavu 6:3 a 4:3 pro Strýcovou, kdy přestávku na ošetření Kateřiny Siniakové využila plzeňská rodačka ke konzultaci s koučem Tomášem Krupou.

Pikantní české osmifinále nabídl prestižní turnaj v Miami. Nasazená dvojka Karolína Plíšková v něm porazila Barboru Strýcovou 6:1 a 6:4. A známá bouřlivačka Strýcová dominanci své reprezentační parťačky v prvním setu nesla hodně těžce, což pocítil i její kouč Tomáš Krupa, kterému si po první sadě stěžovala, že „je trapná". Ve druhé sadě sice přišlo zlepšení, ale i tak si světová trojka Plíšková poměrně v klidu došla pro postup do čtvrtfinále. Podívejte se, jak se Strýcová hádala s koučem Krupou na turnaji v Miami

„Mám pocit, že jsem lepší, proto tak hraju,“ reagovala na trenérovy instrukce Strýcová. „Ne, ty nejsi lepší, vyrovnalo se to, je to normální válka,“ zklidnil nabuzenou tenistku bývalý kouč Tomáše Berdycha.

A měl pravdu. Siniaková druhou sadu získala a o postupují musel rozhodnout závěrečný set. V něm přeci jen ukázala více zkušeností ostřílená Strýcová a po vítězství 6:3 si zajistila postup do pátečního semifinále, v němž se utká s německou tenistkou Monou Barthelovou, která si ve čtvrtfinále poradila s přemožitelkou Karolíny Plíškové Italkou Gorgiovou.

Divákům do toho nic není

"Nemyslím si, že je správné, že to lidi slyší. Občas potřebuju říct nějaké sprosté slovo a do toho divákům nic není," konstatovala Strýcová na konto ruchových mikrofonů, které jí už několikrát zastihly v hodně vzrušené debatě.

Mezi tenistkami není s podobným názorem jediná, ale ví, že se zavedenou praxí nejspíše nic nenadělá. "Hlavní slovo nemáme my, ale ti vyšší. Náš ředitel (šéf WTA Steve Simon) chce, aby byl tenis pro diváky zajímavý," řekla Strýcová.

„Výhra ve čtvrtfinále mi dala sebevědomí, ale v dalším utkání musím hrát zase o něco líp. S Monou se známe, dobře čte hru a já musím hrát pestře,“ říkala na adresu své další soupeřky, s kterou má vyrovnanou bilanci 3:3, Strýcová.

Strýcová na pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi přiznala, že kouč Krupa to s ní nemá jednoduché. „Je to se mnou fakt těžký, jsem ráda, že ho mám. Samozřejmě se ho snažím poslouchat, jinak bych si ho na lavičku nevolala,“ ocenila zkušeného trenéra tenistka.