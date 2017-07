Experti o Plíškové: Vládne zaslouženě, ne proto, že Serena otěhotněla

Karolína Plíšková překvapivě vypadla ve 2. kole Wimbledonu, nestačila na Slovenku Rybárikovou • FOTO: ČTK Obrovský úspěch a zasloužená odměna. Tak hodnotí čeští tenisoví experti vpád Karolíny Plíškové až na samotný trůn, kdy se i navzdory výpadku v druhém kole Wimbledonu dostala na post světové jedničky. „Je to výsledek celoroční práce, žebříček je v tomhle spravedlivý,“ míní třeba bývalý daviscupový kapitán Vladislav Šavrda. A podle Jana Kukala může být Plíšková silnou jedničkou. Co říkají experti na Plíškovou v čele žebříčku?

Denisa Chládková (bývalá tenistka a současná trenérka) „Karolíně za získaný post světové jedničky patří v první řadě velká gratulace. Je to obrovský úspěch. Nicméně, jak se s tím popasuje, je trochu věštění z křišťálové koule. Bude strašně záležet, jak to jako hráčka, která se na trůn doslala, ustojí. Zda ji to nakopne a dovede k úspěchům třeba na grandslamových turnajích a usadí se na trůnu ještě stabilněji, nebo jestli ji ten tlak sváže a může na ní mít negativní vliv, jako jsme viděli třeba na Kerberové. Je to těžký úkol, ale jak se s tím kdo dovede vypořádat, je vždy věcí jednotlivce. Čas ukáže. Nebude to navíc jen o stabilní výkonnosti, kterou teď Karolína předvedla, ale přinese ji to i další povinnosti mimo kurty, jež ji začnou zasahovat i do denního programu. Tedy jak do sportovního, tak do osobního života. Bude tomu proto muset přizpůsobit svůj program, vytyčit si priority, umět vše vybalancovat a zvládat to jak na kurtu, tak i mimo něj, aby si udržela formu a čistou hlavu."

Iveta Benešová (bývalá tenistka) „Jsem si jistá, že ji zvládne dobře. Má na to hru. I když ještě nevyhrála žádný grandslam, tak si ten trůn podle rankingu WTA zasloužila a je tam zcela právem. Věřím, že se s tím popere dobře, neboť to po té psychické stránce zvládá neskutečně. Je psychicky odolná a myslím, že grandslam stejně v budoucnu vyhraje. Na post světové jedničky se mi hodí a ani s tlakem by neměla mít problémy. Není úplně marketingovým typem, aby byla na každé akci – své soukromí si umí chránit. Nezasáhne ji to, je nenápadná a díky tomu se s tím popasuje v pohodě. Myslím, že má tedy vše potřebné, aby se zde udržela a pokud bude zdravá, bude mít dál i výsledky. Její herní standard je vysoký a na většině turnajů se umí dostat daleko. Z dlouhodobého hlediska se tedy může na trůnu udržet.“ Česká tenistka Karolína Plíšková je novou světovou jedničkou • Foto Reuters

Vladislav Šavrda (bývalý daviscupový kapitán) „Předně chci říct, že teď nerad poslouchám názory, že je tam kvůli tomu, že Serena otěhotněla, Šarapovovová dostala trest nebo Azarenková rodila… Karolína si post světové jedničky naprosto zasloužila, i bez ohledu na to, že se jí teď ve Wimbledonu nezadařilo. Je to výsledek celoroční práce, žebříček je v tomhle spravedlivý. Ona vyhrála čtyři velké turnaje, byla ve finále US Open… není důvod to zpochybňovat. A jak dlouho tam vydrží? Musí obhajovat dobré výsledky z minulého roku a dokázat, že je světová jednička. Když tam zůstane delší dobu, než ty přechodné jedničky jako byla Safinová, Wozniacká, Ivanovičová, ukáže, že tam patří a bude to po právu. Všichni říkáme, že Karolína má z ženských na okruhu nejlepší hlavu, protože je chladnokrevná a zvládá koncovky zápasů, ale tlak na ní bude velký. Čas ukáže, jak se s tím srovná, nicméně předpoklady pro to má."

Jan Kukal (bývalý tenisový trenér) „Karolína je tam zaslouženě. Vždyť do Wimbledonu vedla Road to Singapore. V současnosti je to nejlepší hráčka na okruhu, i když ten způsob, jakým to první místo získala, ji nevyhovuje a není to, jak by sama chtěla. Ve Wimbledonu měla úžasný los a její vyřazení s překvapením Rybárikovou bylo nešťastné. Kdyby si to sama vyhrála, bylo by to pro ni lepší, nicméně i tak má přes své rezervy všechny předpoklady. Zlepšila pohyb, má nejlepší servis ze všech hráček na světě a výborně založené údery. Bude mít na sebe větší tlak, teď půjde i na obhajobu Cincinnati nebo finále US Open, ale dík své psychické odolnosti by to mohla zvládnout a výkonnostně by to měla být velmi silná jednička. Ne jako Kerberová, Jankovičová nebo Wozniacká. A to je dobře. Když je totiž naopak jednička slabá, ovlivňuje to celý ženský tenis a Kerberová to vyloženě nezvládla.“ Česká tenistka Karolína Plíšková je novou světovou jedničkou • Foto ČTK