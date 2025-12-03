Předplatné

Zachova asistence k výhře Bruins nestačila, Nečas i Hronek bodově naprázdno

Pavel Zacha z Bostonu
Pavel Zacha z BostonuZdroj: ČTK / Jeff Chiu
Pavel Zacha bojuje o puk v utkání proti Los Angeles
Bostonští David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z gólu v utkání proti Bostonu
Martin Nečas v zápase s Montrealem
Martin Nečas z Colorada v utkání proti San Jose
Martin Nečas na ledě září.
Filip Hronek z Vancouveru v utkání proti San Jose
Český obránce Filip Hronek z Vancouveru v duelu proti šampionům z Floridy
12
Pavel Zacha si v úterním zápase NHL připsal jednu asistenci, hokejisté Bostonu ale prohráli v Detroitu 4:5. Martin Nečas vyšel vítězně ze souboje proti krajanům Filipu Hronkovi a Davidu Kämpfovi, Colorado porazilo Vancouver 3:1.

Zacha si třináctou přihrávku v ročníku připsal 12 sekund před závěrečnou sirénou, kdy na 4:5 snížil Alex Steeves. Osmadvacetiletý český útočník na pravé straně kluziště poslal kotouč pod sebe, kde čekal Steeves, jenž prostřelil gólmana Red Wings Johna Gibsona ránou bez přípravy a dal druhý gól v utkání. Jenže ani ten Bostonu na body nestačil, Detroit těsný náskok udržel.

Domácí přitom vedli už 3:0. Postaral se o to především německý obránce Moritz Seider, který skóroval i asistoval. Později přihrál ještě na trefu Lucase Raymonda ze 44. minuty, která byla nakonec vítězná. Zacha odehrál 16 minut.

Šlo o odvetu za sobotní zápas, v němž Bruins zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech. Boston se už v třetím utkání za sebou musel obejít bez svého nejproduktivnějšího hráče Davida Pastrňáka, stejně dlouho kvůli zranění chybí i Matěj Blümel.

Nečas při už devatenáctém vítězném duelu Avalanche v tomto ročníku tentokrát nebodoval. Odehrál téměř 22 minut. Úspěch domácího Colorada dirigoval nejproduktivnější hráč soutěže Nathan MacKinnon, jenž vsítil dvě branky a na kontě má už 46 bodů (22+24). Třicetiletý útočník je zároveň nejlepším střelcem ligy.

Canucks prohráli deváté z posledních jedenácti utkání. Bodově naprázdno vyšel jak hradecký odchovanec Hronek, tak Kämpf, který stále čeká na první zápis do statistik v této sezoně. Hronek strávil na ledě přes 25 minut a připsal si po dvou hitech a zblokovaných střelách.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2224462632
2.Macklin CelebriniSan Jose142640277
3.Connor BedardChicago1721382610
4.Leo CarlssonAnaheim1422362613
5.Connor McDavidEdmonton11253627-6
6.Jason RobertsonDallas1619352713
7.Mikko RantanenDallas11233426-4
8.Martin NečasColorado1320332625
9.Wyatt JohnstonDallas17153227-3
10.Mark ScheifeleWinnipeg131932257

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington271512991:7034
2Tampa261332885:6734
3Carolina251152786:7034
4Devils261061983:7933
5Pittsburgh251215779:7131
6Flyers25773874:7231
7Islanders2710431078:7831
8Rangers2810421275:7330
9Ottawa26944984:8630
10Boston289601387:9130
11Detroit2710421182:9330
12Columbus26755978:8529
13Montreal25853984:9229
14Toronto268431189:9027
15Buffalo268341181:8726
16Florida2511111276:8125
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2618161106:5644
    2Dallas271435595:7439
    3Minnesota27965778:7235
    4Anaheim261061996:8433
    5Vegas261028680:7932
    6Kings26757769:7331
    7San Jose277631180:8729
    8Chicago261016983:7728
    9Seattle Kraken24746759:6628
    10Utah279331280:8327
    11Edmonton276551181:9627
    12Winnipeg2511201277:7526
    13St. Louis279071169:9525
    14Vancouver276431480:9823
    15Calgary287241566:8722
    16Nashville267241369:9322

