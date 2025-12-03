Zachova asistence k výhře Bruins nestačila, Nečas i Hronek bodově naprázdno
Pavel Zacha si v úterním zápase NHL připsal jednu asistenci, hokejisté Bostonu ale prohráli v Detroitu 4:5. Martin Nečas vyšel vítězně ze souboje proti krajanům Filipu Hronkovi a Davidu Kämpfovi, Colorado porazilo Vancouver 3:1.
Zacha si třináctou přihrávku v ročníku připsal 12 sekund před závěrečnou sirénou, kdy na 4:5 snížil Alex Steeves. Osmadvacetiletý český útočník na pravé straně kluziště poslal kotouč pod sebe, kde čekal Steeves, jenž prostřelil gólmana Red Wings Johna Gibsona ránou bez přípravy a dal druhý gól v utkání. Jenže ani ten Bostonu na body nestačil, Detroit těsný náskok udržel.
Domácí přitom vedli už 3:0. Postaral se o to především německý obránce Moritz Seider, který skóroval i asistoval. Později přihrál ještě na trefu Lucase Raymonda ze 44. minuty, která byla nakonec vítězná. Zacha odehrál 16 minut.
Šlo o odvetu za sobotní zápas, v němž Bruins zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech. Boston se už v třetím utkání za sebou musel obejít bez svého nejproduktivnějšího hráče Davida Pastrňáka, stejně dlouho kvůli zranění chybí i Matěj Blümel.
Nečas při už devatenáctém vítězném duelu Avalanche v tomto ročníku tentokrát nebodoval. Odehrál téměř 22 minut. Úspěch domácího Colorada dirigoval nejproduktivnější hráč soutěže Nathan MacKinnon, jenž vsítil dvě branky a na kontě má už 46 bodů (22+24). Třicetiletý útočník je zároveň nejlepším střelcem ligy.
Canucks prohráli deváté z posledních jedenácti utkání. Bodově naprázdno vyšel jak hradecký odchovanec Hronek, tak Kämpf, který stále čeká na první zápis do statistik v této sezoně. Hronek strávil na ledě přes 25 minut a připsal si po dvou hitech a zblokovaných střelách.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|22
|24
|46
|26
|32
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|26
|40
|27
|7
|3.
|Connor Bedard
Chicago
|17
|21
|38
|26
|10
|4.
|Leo Carlsson
Anaheim
|14
|22
|36
|26
|13
|5.
|Connor McDavid
Edmonton
|11
|25
|36
|27
|-6
|6.
|Jason Robertson
Dallas
|16
|19
|35
|27
|13
|7.
|Mikko Rantanen
Dallas
|11
|23
|34
|26
|-4
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|13
|20
|33
|26
|25
|9.
|Wyatt Johnston
Dallas
|17
|15
|32
|27
|-3
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|13
|19
|32
|25
|7
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|27
|15
|1
|2
|9
|91:70
|34
|2
Tampa
|26
|13
|3
|2
|8
|85:67
|34
|3
Carolina
|25
|11
|5
|2
|7
|86:70
|34
|4
Devils
|26
|10
|6
|1
|9
|83:79
|33
|5
Pittsburgh
|25
|12
|1
|5
|7
|79:71
|31
|6
Flyers
|25
|7
|7
|3
|8
|74:72
|31
|7
Islanders
|27
|10
|4
|3
|10
|78:78
|31
|8
Rangers
|28
|10
|4
|2
|12
|75:73
|30
|9
Ottawa
|26
|9
|4
|4
|9
|84:86
|30
|10
Boston
|28
|9
|6
|0
|13
|87:91
|30
|11
Detroit
|27
|10
|4
|2
|11
|82:93
|30
|12
Columbus
|26
|7
|5
|5
|9
|78:85
|29
|13
Montreal
|25
|8
|5
|3
|9
|84:92
|29
|14
Toronto
|26
|8
|4
|3
|11
|89:90
|27
|15
Buffalo
|26
|8
|3
|4
|11
|81:87
|26
|16
Florida
|25
|11
|1
|1
|12
|76:81
|25
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|26
|18
|1
|6
|1
|106:56
|44
|2
Dallas
|27
|14
|3
|5
|5
|95:74
|39
|3
Minnesota
|27
|9
|6
|5
|7
|78:72
|35
|4
Anaheim
|26
|10
|6
|1
|9
|96:84
|33
|5
Vegas
|26
|10
|2
|8
|6
|80:79
|32
|6
Kings
|26
|7
|5
|7
|7
|69:73
|31
|7
San Jose
|27
|7
|6
|3
|11
|80:87
|29
|8
Chicago
|26
|10
|1
|6
|9
|83:77
|28
|9
Seattle Kraken
|24
|7
|4
|6
|7
|59:66
|28
|10
Utah
|27
|9
|3
|3
|12
|80:83
|27
|11
Edmonton
|27
|6
|5
|5
|11
|81:96
|27
|12
Winnipeg
|25
|11
|2
|0
|12
|77:75
|26
|13
St. Louis
|27
|9
|0
|7
|11
|69:95
|25
|14
Vancouver
|27
|6
|4
|3
|14
|80:98
|23
|15
Calgary
|28
|7
|2
|4
|15
|66:87
|22
|16
Nashville
|26
|7
|2
|4
|13
|69:93
|22