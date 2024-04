Smejkal prvním gólem přispěl k prohře Bostonu. Washington je v play off

Radost hokejistů Washingtonu po výhře, díky které postoupili do play off • ČTK / AP / Matt Slocum

Detroit Red Wings oslavují vítězství, do play off se ale díky němu nepodívají • ČTK / AP / Christinne Muschi

Hokejisté Philadelphie smutní po ztráty šance na postup do play off • ČTK / AP / Matt Slocum

Hokejisté Washingtonu oslavují postup do play off • ČTK / AP / Matt Slocum

Hokejisté Bostonu prohráli v posledním zápase základní části NHL 1:3 s Ottawou a před play off si připsali druhou prohru v řadě. V dresu Senators si připsal premiérový gól útočník Jiří Smejkal. Porážku mírnil trefou Pavel Zacha, kterému nahrával David Pastrňák. Washington po vítězství 2:1 ve Philadelphii postupuje do play off na úkor právě Flyers, Detroitu a Pittsburghu. Tomáš Hertl v dresu Las Vegas se asistencí podílel na výhře 3:1 nad Chicagem.