Blesk se ptal slavných, jak dopadnou Češi na MS: Nečekaná reakce Voráčka

Sešli se na milovaném golfíčku, ale hlavu už měli plnou mundialu. V anketě Blesku sice fotbalové osobnosti (a nejen ony) většinou tipovaly postup českého týmu ze skupiny, ale na nějaký velký průlom to v jejich očích nevypadá.
Otázky
- Jak dopadnou Češi na MS?
- Kdo se stane mistrem světa?
- Jak skončí první zápas Česka s Jižní Koreou?
Petr Mikolanda (41), bývalý fotbalista
- „Nebudeme mistry světa, to říkám na rovinu, ale myslím si, že ze skupiny postoupíme a ještě bychom mohli odehrát jeden velice dobrý zápas.“
- „Bavíme se o Francii, Brazílii, Argentině, týmech, které vždycky chtějí být mistry světa. A nevidím tam tentokrát žádného černého koně, který by zamíchal kartami. Myslím, že to bude jeden z těchhle tří. Podle mě se bude rozhodovat mezi Francií a Brazílií.“
- „Bude to obrovsky náročné. Jižní Korea – malí, rychlí, dynamičtí, my budeme mít problém s aklimatizací, do toho nervozita. Ale vyhrajeme 1:0 nebo 2:1.“
Jaromír Bosák (61), fotbalový komentátor
- „Česko ze skupiny postoupí, protože můžou jít tři a dalo by se postoupit i na tři body.“
- „Španělsko, Francie, Argentina. Možná to může být Portugalsko, ale tam si myslím, že už bude Cristiano Ronaldo spíš trošku na obtíž.“
- „Dá se předpokládat, že Korejci budou zdatní technicky, rychlí, možná se dají přetlačit silou. Uvidíme, jestli je Miroslav Koubek dokáže překvapit třeba standardkami.“
Ladislav Vízek (71), bývalý fotbalista
- „Když postoupíme, beru to jako úspěch. Pokud ne, bude to obrovský neúspěch tady v té skupině.“
- „Vyhraje to někdo z těch top pěti lig. Já samozřejmě budu fandit Francii, protože jsem tam hrál. Mají nejlepšího hráče – Mbappého.“
- „Víme, že naši ten rok neměli úspěšný, postoupili jsme s odřenýma ušima, takže se toho zápasu docela bojím. Nemyslím si, že máme tak sebevědomé mužstvo.“
Radek Bejbl (53), bývalý fotbalista
- „Postoupíme ze skupiny a potom vypadneme v prvním kole play off .“
- „Finále tipuji Argentina – Španělsko. A při tomhle souboji bych pak víc věřil Španělsku.“
- „Myslím, že to bude pro náš tým nejtěžší utkání, protože Jižní Koreu favorizuji ve skupině na první místo. Ale věřím klukům, že do turnaje vstoupí dobře a uhrají remízu. Tipnu 2:2. Prosadíme se ze standardek.“
Petr Vondráček (50), herec
- „Klukům budu držet palce a nebudu a priori kritický, ale myslím si, že ve skupině spíš skončíme.“
- „Tipuju a přál bych si, aby opět zvítězila Argentina.“
- „V rámci globalizace už neexistuje země, která by s fotbalem nějakým způsobem nekoketovala. A Jižní Korea je nesmírně silná. Náš tým se tam sice po dvaceti letech dostal, ale jsem malinko skeptický...“
Leo Gudas (61), bývalý hokejista
- „Byl bych rád, kdyby to naši vyhráli, ale ty šance nemají, ve světě je hodně daleko lepších mužstev. Držím palce, aby postoupili ze skupiny.“
- „Já pořád fandím fotbalu, co ukazuje Brazílie, tak pro mě je to ona.“
- „2:0 pro nás!“
Jakub Voráček (36), bývalý hokejista
„Já jsem se zařekl, že už žádné predikce dělat nebudu. Poslední jsem udělal na mistrovství světa v hokeji a vždycky je z toho nějaká aféra. Ne! Ať hrají kluci dobrý fotbal, užijí si to, ať máme čemu fandit. Doufám, že postoupí ze skupiny.“
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