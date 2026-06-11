Blesk se ptal slavných, jak dopadnou Češi na MS: Překvapivá reakce Voráčka

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  • Anketa Blesku: Češi půjdou dál, ale...

    Sešli se na milovaném golfíčku, ale hlavu už měli plnou mundialu. V anketě Blesku sice fotbalové osobnosti (a nejen ony) většinou tipovaly postup českého týmu ze skupiny, ale na nějaký velký průlom to v jejich očích nevypadá.

  • Otázky

    1. Jak dopadnou Češi na MS?
    2. Kdo se stane mistrem světa?
    3. Jak skončí první zápas Česka s Jižní Koreou?

    Češi mají pátý nejvyšší tým šampionátu.

  • Petr Mikolanda (41), bývalý fotbalista

    1. „Nebudeme mistry světa, to říkám na rovinu, ale myslím si, že ze skupiny postoupíme a ještě bychom mohli odehrát jeden velice dobrý zápas.“
    2. „Bavíme se o Francii, Brazílii, Argentině, týmech, které vždycky chtějí být mistry světa. A nevidím tam tentokrát žádného černého koně, který by zamíchal kartami. Myslím, že to bude jeden z těchhle tří. Podle mě se bude rozhodovat mezi Francií a Brazílií.“
    3. „Bude to obrovsky náročné. Jižní Korea – malí, rychlí, dynamičtí, my budeme mít problém s aklimatizací, do toho nervozita. Ale vyhrajeme 1:0 nebo 2:1.“

    Petr Mikolanda se pokusí zachránit Táborsko ve druhé lize

  • Jaromír Bosák (61), fotbalový komentátor

    1. „Česko ze skupiny postoupí, protože můžou jít tři a dalo by se postoupit i na tři body.“
    2. „Španělsko, Francie, Argentina. Možná to může být Portugalsko, ale tam si myslím, že už bude Cristiano Ronaldo spíš trošku na obtíž.“
    3. „Dá se předpokládat, že Korejci budou zdatní technicky, rychlí, možná se dají přetlačit silou. Uvidíme, jestli je Miroslav Koubek dokáže překvapit třeba standardkami.“

    Jaromír Bosák kriticky komentoval slovenský přístup.

  • Ladislav Vízek (71), bývalý fotbalista

    1. „Když postoupíme, beru to jako úspěch. Pokud ne, bude to obrovský neúspěch tady v té skupině.“
    2. „Vyhraje to někdo z těch top pěti lig. Já samozřejmě budu fandit Francii, protože jsem tam hrál. Mají nejlepšího hráče – Mbappého.“
    3. „Víme, že naši ten rok neměli úspěšný, postoupili jsme s odřenýma ušima, takže se toho zápasu docela bojím. Nemyslím si, že máme tak sebevědomé mužstvo.“

    Ladislav Vízek se rozpovídal v rozhovoru o svých narozeninách i životě

  • Radek Bejbl (53), bývalý fotbalista

    1. „Postoupíme ze skupiny a potom vypadneme v prvním kole play off .“
    2. „Finále tipuji Argentina – Španělsko. A při tomhle souboji bych pak víc věřil Španělsku.“
    3. „Myslím, že to bude pro náš tým nejtěžší utkání, protože Jižní Koreu favorizuji ve skupině na první místo. Ale věřím klukům, že do turnaje vstoupí dobře a uhrají remízu. Tipnu 2:2. Prosadíme se ze standardek.“

    Radek Bejbl na konci tisíciletí hrál ve Španělsku

  • Petr Vondráček (50), herec

    1. „Klukům budu držet palce a nebudu a priori kritický, ale myslím si, že ve skupině spíš skončíme.“
    2. „Tipuju a přál bych si, aby opět zvítězila Argentina.“
    3. „V rámci globalizace už neexistuje země, která by s fotbalem nějakým způsobem nekoketovala. A Jižní Korea je nesmírně silná. Náš tým se tam sice po dvaceti letech dostal, ale jsem malinko skeptický...“

    Petr Vondráček

  • Leo Gudas (61), bývalý hokejista

    1. „Byl bych rád, kdyby to naši vyhráli, ale ty šance nemají, ve světě je hodně daleko lepších mužstev. Držím palce, aby postoupili ze skupiny.“
    2. „Já pořád fandím fotbalu, co ukazuje Brazílie, tak pro mě je to ona.“
    3. „2:0 pro nás!“

    Leo Gudas během olympiády v Miláně

  • Jakub Voráček (36), bývalý hokejista

    „Já jsem se zařekl, že už žádné predikce dělat nebudu. Poslední jsem udělal na mistrovství světa v hokeji a vždycky je z toho nějaká aféra. Ne! Ať hrají kluci dobrý fotbal, užijí si to, ať máme čemu fandit. Doufám, že postoupí ze skupiny.“

    Bude i hlavní tváří olympijského festivalu v Českých Budějovicích.

  • Jaromír Bosák kriticky komentoval slovenský přístup.
    Jaromír Bosák kriticky komentoval slovenský přístup.

     

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