Další prohra na ESL Pro League, Sinners končí ve skupině na pátém místě

Výhra proti G2 Esports, těsné prohry proti Complexity, OG a forZe. Sinners mohou být i přes nepříznivé skóre se svými výkony na ESL Pro League spokojení. Cílem hráčů sice byl postup do play off, jejich premiérové účinkování na elitním světovém turnaji ale vejde do historie českého Counter-Striku jako úspěšné.

Do posledního zápasu vlétla česká mašina jako uragán. 16:7, Mirage jednoznačně patřila Sinners.

Také mapy Mirage a Ancient vypadaly pro libereckou organizaci nadějně. Bohužel, obě skončily neúspěšným prodloužením.

Po prohře 1:2 (16:7, 17:19, 17:19) končí Sinners na pátém místě skupiny B, když za sebou nechali třetí tým světa G2 Esports.

Cesta tuzemských jedniček tímto nekončí, ba naopak. Světový Counter-Strike poprvé uviděl sílu Sinners a bude s ní muset do budoucna počítat.