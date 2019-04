Janktův finalista iSport LIGY: Nebylo mi do smíchu, zachránil mě Coutinho | iSport.cz

Postoupil jste do offline finále iSport ligy. Jak těžká byla vaše cesta k postupu?

„První část byla celkem snadná, do online finále jsem postoupil na první pokus, když jsem prohrál jen jeden zápas v golden golu. Online finále už bylo o něčem jiném. Svou skupinu jsem vyhrál bez zaváhání, ale hned v prvním kole pavouka jsem byl asi dvacet minut od vyřazení. Tam mi fakt do smíchu nebylo. Nakonec jsem to ale otočil a vyhrál i druhé rozhodující kolo o postup.“

Když se podíváte na své soupeře, na které tam narazíte, z koho z nich máte největší respekt?

„Určitě z T9Lakyho. Už jsme proti sobě hráli hodněkrát, kdy šlo o hodně a vždycky to byly vyrovnané zápasy.“

Který zápas byl pro vás zatím tím nejtěžším?

„Právě ten první ze dvou kol v online finále. Jak jsem říkal, ve třetím rozhodujícím zápase jsem prohrával 1:2 ještě 20 minut před koncem a nevěděl jsem, co mám dělat. Gameplay v ultimate teamu a v kickoffu je totiž úplně jiný a naučené věci mi tu prostě nefungovaly. Nakonec to byly snad dva góly Coutinha, které mě posunuly dál.“

Finále se uskuteční už příští týden, jak se budete připravovat?

„Budu trénovat stejně, jako bych trénoval normálně. Pár zápasů rivals, v pátek a v sobotu víkendová liga. Nic speciálního.“

Máte už připravenou nějakou taktiku?

„Mou taktikou je vždycky hrát svoji hru. A dát víc gólů, než soupeř.“ (usmívá se)

Zúčastnil jste se i prosincového finále iSport Cupu, kde jste skončil na třetím místě. Jaké máte ambice nyní?

„Minule to bohužel nevyšlo, i když jsem podle mě odehrál dobrý turnaj. Teď je čas to napravit a urvat první místo.“

Nově jste členem týmu reprezentanta Jakuba Jankta, co to pro vás znamená?

„Určitě větší zodpovědnost, protože nehraju jen za sebe, ale i za tým. Jinak se pro mě ale nic nemění, u konzole pořád sedím jen já a můj soupeř. To, že mám před nickem Sampi mi v zápase nepomůže. Je jen na mně, jak se na turnaj připravím.“