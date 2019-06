Komentátor finále iSport LIGY: Na Letné uvidíme to nejlepší! | iSport.cz

Jaký je váš vztah k esportu?

„Jednoznačně kladný. Přeci jen jsem na počítačových a konzolových hrách odrostl a pohybuji se v tomhle prostředí už zhruba deset let. Sám jsem dokonce byl před šesti lety mezi osmičkou nejlepších hráčů u nás, ale to už je minulost. Teď jsem rád, že už nemusím prožívat ty nervy s ovladačem v ruce, protože je to nepředstavitelné. Ano, je to jenom hra, ale když tomu člověk věnuje čas, chce samozřejmě i uhrát nějaké výsledky a to v té obří konkurenci, která ve všech herních titulech panuje, není vůbec jednoduché. Radši už jenom komentuji.“

Jak jste se dostal ke komentování?

„Myslím si, že každý hráč her ze série FIFA či NHL si u toho doma tak trochu po svém žvatlal. Já to dotáhl do extrému, když jsem si u toho i vysnil práci komentátora. A kupodivu mi FIFA pomohla k tomu, abych se k téhle profesi dostal. Nejdřív jsem totiž komentoval právě esport. Pak přišla šance na jedné soutěži, kterou jsem vyhrál a dostal díky tomu možnost komentovat českou extraligu na internetové televizi. Pak přišla stáž na Nova Sport, kde si mě nakonec nechali a komentuji tam do dneška. K dnešnímu dni mám odkomentovaných přes devět stovek zápasů převážně fotbalu a hokeje. Splnil jsem si sen. Komentovat zápasy Evropské ligy nebo NHL, to je fantazie. A vlastně jsem do teď počítačovým hrám vděčný. Proto jsem na ně nezanevřel.“

Jak byste porovnal komentování FIFY s komentářem skutečného fotbalu?

„Rozdíl je hlavně v rychlosti. Pokud nám občas diváci pokládají otázku typu "jak to můžete stíhat?", nedovedou si představit, o kolik rychlejší je třeba zrovna FIFA oproti reálnému fotbalu. Pořád se ve hře něco děje, neustále se přelívá míč z jedné strany na druhou a není tam moc prostor na nějaké velké myšlenky. Myslím, že je důležité také věnovat se hráčům jako takovým, což je myslím moje výhoda oproti dalším profi komentátorům, protože jsem FIFU sám hrál a dost aktivních hráčů znám, takže dokážu pochopit, co se jim zrovna asi honí hlavou. Kdy je samotná hra může frustrovat, kdy chybovali oni, a kdy je naopak potrestala právě umělá inteligence.“

Koho řadíte mezi nejlepší hráče v Česku?

„Vždycky jsem byl fanouškem Valviho, který je i mým kamarádem, takže tam jsem trochu zaujatý. Baví mě i projekt Jakuba Jankta. Právě před šesti lety jsem s ním byl po jednom turnaji na bedně ve FIFĚ a podívejte se, kam ty cesty od FIFY vedou. On na esport také nezanevřel a teď má v týmu Sampi RIIJKA a Didu, Sparta má Emericksona, Plzeň zase nově T9Lakyho. Myslím si, že uvidíme v sobotu opravdu to nejlepší, co v Česku momentálně je.“

Jak zatím hodnotíte projekt iSport LIGA?

„Pamatuju si dobu, kdy FIFA pomalu umírala, protože chyběly portály, které by tuhle hru podporovaly. Jsem moc rád, že se situace mění, i díky iSport LIZE. Turnajů přibývá a jsem strašně rád, že se zapojují i ligové kluby. Sice se musí momentálně prát s ne zrovna pozitivními reakcemi od klasických fotbalových fanoušků, ale je to prostě cesta, kterou se dle mého názoru postupně vydá většina celků u nás. Je to způsob, jak oslovit mladší generace. Nikde není psané, že malí kluci a holky ovladače nepoloží a nepůjdou se vydat tou opravdovou fotbalovou cestou. A kdo na to nemá talent, může zkusit právě cestu esportovou a pokusit se stát součástí kolosu, jako je třeba Sparta či Plzeň.“