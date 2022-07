VALORANT: VCT Masters je u konce. FunPlus Phoenix slaví vydřené vítězství

Lépe vykročili do finálového duelu borci z FunPlus Phoenix. Mezinárodní sestava pod taktovkou čínské organizace zvítězila na první mapě Bind. Ukrajinský kapitán ANGE1 může spoléhat na spoluhráče z Lotyšska, Ruska a Švédska.

Na druhé straně je více homogenní sestava, kterou tvoří hráči z Indonésie doplněné d4v41 z Malajsie. Paper Rex měli snazší cestu do Grand Finále, která vedla přes Upper Bracket. To jejich oponenti musel do nižší části pavouku a připsal si mimo jiné cenné vítězství nad silným OpTic Gaming.

Rozhodující střetnutí nabídlo pořádný zápas plný krásných týmových a individuálních momentů. FunPlus Phoenix pod vedením kapitána a bývalého Counter-Strike veterána Kyryla "ANGE1" Karasova zvládli ukočírovat rozjeté singapurské hráče a v napínavém best-of-five duelu porazili Paper Rex 3:2 na zápasy a připsali si 200 000 $ balík a titul na své konto. Gratulujeme!

Výsledná listina VCT Masters (Kodaň)

1. místo: FunPlus Phoenix - 200 000 $ + 1000 VCT bodů

- 200 000 $ + 1000 VCT bodů 2. místo: Paper Rex - 120 000 $ + VCT bodů

- 120 000 $ + VCT bodů 3. místo: OpTic Gaming - 85 000 $ + 500 VCT bodů

- 85 000 $ + 500 VCT bodů 4. místo: Fnatic - 65 000 $ + 400 VCT bodů

- 65 000 $ + 400 VCT bodů 5. místo: DRX - 40 000 $ + 300 VCT bodů

- 40 000 $ + 300 VCT bodů 6. místo: Leviatán - 40 000 $ + 300 VCT bodů

- 40 000 $ + 300 VCT bodů 7. místo: Guild Esports - 25 000 $ + 250 VCT bodů

- 25 000 $ + 250 VCT bodů 8. místo: XSET - 25 000 $ + 250 VCT bodů

- 25 000 $ + 250 VCT bodů 9. místo: KRÜ Esports - 15 000 $ + 200 VCT bodů

- 15 000 $ + 200 VCT bodů 10. místo: N ortheption - 15 000 $ + 200 VCT bodů

- 15 000 $ + 200 VCT bodů 11. místo: LOUD - 10 000 $ + 150 VCT bodů

- 10 000 $ + 150 VCT bodů 12. místo: XERXIA - 10 000 $ + 150 VCT bodů

Zdroj: Twitter