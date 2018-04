Zklamaný Škoda: Velká část viny je na mně, každý zápas pořád dotahujeme

Byl snad u všeho. Hrdina kladný i záporný, to byly role Milana Škody proti Zlínu. Byl to on, kdo svou hlavou dotáhl náskok soupeře, ale taky předtím neproměnil penaltu, trefil smolně břevno, nebo deset minut před koncem za stavu 1:1 selhal v obrovské tutovce. A hosté nakonec vyhráli... „Velká část viny je na mě,“ sklonil hlavu slávistický lídr.

S čím tedy z toho zápasu odcházíte při vašich šancích, penaltě, vstřeleném gólu?

„Odcházím zklamaný, protože jsme nevyhráli. A část viny... Velká část viny je na mě.“



Cítíte osobní odpovědnost?

„Jednoznačně.“



Co se stalo při neproměněné penaltě?

„Myslel jsem, že tam určitě nepůjde, protože to vždycky kopu nahoru. Rozhodl jsem se to kopnout takhle na stranu, ale v týhle blbý vejšce... Myslel jsem, že tam nepůjde.“

„Těžko říct, je blbý prohrávat takhle brzo... Posledních deset minut prvního poločasu bylo opravdu špatných, ve druhém jsme to chtěli zlepšit, ale šance jsme si úplně nevytvářeli. Nebyl to úplně dobrý zápas, přesto jsem tam měl tutovku na 2:1, měl jsem dát gól. Moje chyba.“„To já nevim, ty v... To je samozřejmě špatný, limituje nás to, že každý zápas prohráváme, musíme dotahovat. Je to těžký.“

„Samozřejmě, že jo. Ale furt chcete hrát co nejlíp, naplno. Ale když každý zápas dotahujete, je to těžký.“„Kdyby to bylo v tabulce o šest, bylo by to samozřejmě mnohem hezčí.“„Ne, to si nemyslím. Neodehráli jsme prostě úplně dobrý zápas.“„Není to ideální.“