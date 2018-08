Střelec vlastních gólů z Dukly: Překvapilo mě, že napsal Leoš Mareš

Chlumecký, který do Dukly přišel v létě z Liberce, si v pěti kolech nejvyšší soutěže dal tři vlastní góly. Druhý proti Slovácku vstřelil na Julisce v poslední minutě, Pražané i kvůli tomu popáté prohráli a jsou poslední v tabulce.

"Zvlášť hned po zápase jsem se cítil opravdu mizerně. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Na druhou stranu mi psala spousta lidí a většinou to byly pozitivní podpůrné zprávy. Nejvíc mě ale podržela kabina včetně realizačního týmu. Pomohli mi se přes to přenést. Je to za mnou," řekl Chlumecký pro web Dukly.

Jeho neobvyklý počin vzbudil velký mediální zájem. "Snažil jsem se tomu vyhnout, ale aniž bych chtěl, tak se to ke mně stejně dostalo. Vnímal jsem to, bylo to někdy drsné, ale spíš jsem si z toho vzal poučení. Doufám, že už mě nic takového nepotká," prohlásil Chlumecký.

Na sociálních sítích ho podpořil například moderátor Leoš Mareš nebo jiní fotbaloví obránci. "To mě hodně překvapilo a potěšilo, že mě povzbudil i on. Ale napsala mi také spousta kluků z fotbalu, třeba Kuba Brabec, Lukáš Pokorný, Vláďa Coufal," uvedl Chlumecký, jehož tým v sobotu čeká náročný duel na hřišti rozjetého Baníku Ostrava. Ve videu iSport TV ho podpořil také expert Martin Jiránek (Podívejte se ZDE>>>).

Vlastní zásahy si Chlumecký pouštěl i na videu. "Šlo na to zareagovat lépe, zachovat se jinak. Myslím si ale, že to byla trochu i smůla, že mě to v té rychlosti trefilo zrovna takhle. Kdyby míč letěl o dva centimetry jinak, odrazí se to mimo bránu. Byla to kombinace chyb a smůly," konstatoval Chlumecký. "Nepřemýšlím nad tím, nevracím se k tomu, je to za mnou. Naopak věřím, že týmu příště pomůžu," doplnil mládežnický reprezentant.

