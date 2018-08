Trpišovský po Teplicích: Ověřili jsme si, že jsme na správné cestě

Video k článku 720p 360p REKLAMA Teplice - Slavia: Kúdela hlavičkou jako z revolveru zvýšil na 2:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Čekal jste, že k výhře dokráčíte takhle snadno?

„Mohlo to pro nás být klidnější i dřív, brankář Grigar nám chytil asi tři góly. Ale ano, až na první minutu, kdy měly Teplice nebezpečnou situaci po naší pravé straně, se utkání vyvíjelo dobře. Hřiště bylo suché a nepokropené, přesto jsme dobře kombinovali, vstřelili tři góly a měli spoustu dalších šancí, které jsme nevyužili. V globálu jsem spokojený s výkonem i způsobem hry.“

Jak moc je suverénní výhra důležitá z psychologického hlediska? Minulý týden jste vypadli z Ligy mistrů a prohráli s Jabloncem, příští sobotu vás čeká superšlágr s Plzní.

„Tahle výhra byla důležitá pro to, abychom si ověřili, že naše cesta a náš styl hry je správný. Jablonci ani v odvetě Kyjevu jsme nedali gól, teď tři. Výsledek 3:0 z Teplic nám může hodně pomoct. Herně, pohybově a kvalitou míči jsme se vrátili k tomu, co jsme produkovali na začátku ligy.“

Co jste říkal na stopera Ondřeje Kúdelu? Hrál poprvé v sezoně a v základní sestavě skoro po pěti měsících, ale nebylo to na něm vidět. Sebevědomý výkon vyšperkoval gólem.

„Zahrál skvěle. Ondra si prošel těžkým obdobím, kdy vypadl kvůli nemoci ze sestavy a pak jen zaskakoval. Na stoperu je velká konkurence, ale jsem rád, že podal takový výkon. V jeho pozici a po takové době to není jednoduché. Na ofenzivním postu se chytnete jednodušeji třeba nějakým povedeným náběhem, ale na stoperu jsou velké nároky na rozehrávku a určitý způsob hry. Ondra ale výborně zapadl a gól je příjemná nadstavba. Mimochodem, nevybavuju si, že by udělal chybu.“

Měl jste v hlavě jiné varianty, než právě Kúdelu?

„Simon Deli není v pořádku, Kuba Jugas má dlouhodobé zranění, ale některé varianty ještě zbyly. Uvažovali jsme, že by kvůli Vaněčkovi nastoupil Michal Frydrych, ale Ondra vypadá v tréninku dobře. Věřili jsme v jeho rozehrávku a klid na míči, že nás s Míšou Ngadeuem dostanou do hry. To se povedlo.“

Jak vám situaci celkově komplikují zranění? Na lavičce jste měl jen pět hráčů do pole.

„Situace je extrémní. Máme mimo osm hráčů, devátý Lukáš Pokorný vypadl kvůli teplotám. Hráči i realizační tým jsou zasažení nějakým nachlazením, které jsme si přivezli z Kyjeva. Měli jsme to jednoduché: kdo byl zdravý, tak jel. Pro trenéra je to v uvozovkách někdy snazší rozhodování. Ale pro hráče je návrat do tréninku a herní praxe potom složitější, což je pro nás komplikace. Trochu vyhlížíme reprezentační pauzu, aby se nám doléčili hráči nebo se ještě podařilo někoho přivést. Krátkodobě se to dá zvládnout, ale z delšího horizontu by to pro nás bylo složitější.“

Nepomohlo by vám stáhnout si z Příbrami vaši nedávnou posilu Jana Matouška? Prý jste na sobotní zápas s Libercem vyslali skauta, aby ho sledoval.

„Tohle téma trochu probíhá vzhledem k tomu, v jakém jsme stavu. Pokaždé v Příbrami někdo je, sledujeme Honzovy zápasy. Je to hodně citlivé téma: daří se mu, hraje pravidelně, má dobrou sezonu. Svojí typologií, formou i produktivitou by se nám hodil. Je to jedno z témat, které budeme řešit. Musíme myslet i na něj, co je pro toho kluka nejlepší.“