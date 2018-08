Plzeň se dozví soupeře pro LM. Hrozí Lokomotiv, jaká je skupina smrti?

Před čtvrtečním losem Ligy mistrů mají v Plzni jasno. Zejména v tom, kterého soupeře by z prvního koše určitě nechtěli. „To víme bezpečně,“ přiznal na startu sezony majitel klubu Tomáš Paclík. „Neříkejte, nebo ho dostaneme,“ skočil mu tehdy do řeči generální manažer Adolf Šádek. „Já chci Lokomotiv Moskva,“ pronesl do toho s vážnou tváří trenér Pavel Vrba a oba jeho nadřízení málem spadli pod stůl.

Nenechte se zmást, od Vrby to byl jen fikaný úskok. Vzhledem k tomu, že mu přání v případě soupeřů dlouhodobě nevycházejí, zmínil ruského šampiona zcela záměrně – aby se setkání s Lokomotivem vyhnul.

V prvním koši číhají vítěz posledních tří ročníků Real Madrid, úřadující šampion Evropské ligy Atlético Madrid, tři bývalí soupeři Viktorie z Ligy mistrů Barcelona, Bayern Mnichov a Manchester City, dále Paris Saint-Germain, Juventus Turín s hvězdnou letní posilou Cristianem Ronaldem a právě Lokomotiv Moskva.

Až ve středu večer se definitivně rozhodlo o tom, že Plzeň bude při losování ve čtvrtém koši.

„Já bych si v každém našel svého oblíbence. První koš to je samozřejmě Real Madrid, ze druhého bych to viděl na Dortmund nebo Manchester United. A kdybychom chtěli úplnou skupinu, tak určitě Liverpool,“ uvedl pro klubový web stoper Luděk Pernica.

Plzeňští v roce 2011 ve skupině Ligy mistrů s Barcelonou, AC Milán a Borisovem uhráli třetí místo a postoupili do jarní fáze Evropské ligy. To samé se jim povedlo o dva roky později, kdy narazili na Bayern, Manchester City a CSKA Moskva.

„Minule se mi splnil Bayern Mnichov, kterému hodně fandím. Teď by se mi líbil třeba Manchester United, který má krásný stadion a všechno. Zase by to bylo něco jiného než ty předchozí mančafty. A rád bych si zahrál proti Neymarovi,“ vyhlíží obránce Radim Řezník Paris Saint-Germain.

Z nejrůznějších variant vycházejí dvě obzvlášť zajímavé - jedna, která by do Plzně zavedla obzvlášť atraktivní a mimořádně silné týmy, pak druhá, která by pro západočeský celek byla naopak slušně hratelná.

Možné skupiny pro Viktorii Plzeň v Lize mistrů ATRAKTIVNÍ SKUPINA NEATRAKTIVNÍ SKUPINA Juventus Lokomotiv Manchester United Porto Monako PSV Eindhoven Plzeň Plzeň

Podoba košů pro losování skupin Ligy mistrů 1. koš: Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, Bayern Mnichov, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Moskva 2. koš: Dortmund, FC Porto, Manchester United, Šachtar, Benfica, Neapol, Tottenham, AS Řím 3. koš: Liverpool, Schalke, Lyon, Monaco, Ajax, CSKA Moskva, Eindhoven, Valencia 4. koš: PLZEŇ, Bruggy, Galatasaray, Young Boys Bern, Inter, Hoffenheim, Crvena Zvezda, AEK Atény

