Horváth před šlágrem: o kouzlu Plzně, náročné Slavii i odchodu Krmenčíka

Na špici slávistického útoku by nasadil Stanislava Tecla, jako ideální obsazení podhrotového hráče v sestavě Plzně vidí Aleše Čermáka. „Jen od něj čekám branky a nějaké asistence,“ uvažuje současný trenér druholigového Sokolova. Před šlágrem podzimu Pavel Horváth hovoří i o Michaelu Krmenčíkovi a jeho (ne)odchodu na zahraniční angažmá.

Zítra je na programu očekávaný superzápas mezi Slavií a Plzní. Kdo je v lepším rozpoložení?

„Obě mužstva mají formu. Plzeň drží v ruce plný bodový zisk, sebevědomí budou mít asi vyšší, ale zase Slavia hraje hodně náročný fotbal. Chce jít rychle nahoru, být důrazná, soubojová. Kdežto Viktoria má ráda hru pod kontrolou, víc drží balon.“

Největší hrozbou Viktorie je Michael Krmenčík s bilancí sedmi branek v šesti utkáních. Prosadí se i proti Slavii?

„To se uvidí. Překvapil mě, potvrdil formu z minulé sezony. Jsem rád, že mu to takhle klape. Pořád je relativně mladej, dokáže využít většinu šancí, do kterých se dostane, což u útočníků nebývá pravidlem. Je vidět, že se hodně zlepšil.“

Posunul se oproti minulému ročníku?

„Myslím, že mu bude bohatě stačit, když si loňskou formu udrží. Byl hodně produktivní a Viktorce v podstatě vystřílel titul. Je hodně zajímavým zbožím pro zahraniční kluby.“

Naposledy se s nabídkou za 180 milionů korun ozvalo francouzské Bordeaux. Jak dlouho Krmenčík v Plzni vydrží?

„Dle mého určitě do zimy. Jelikož zápasy v Lize mistrů jsou i pro něj velkým lákadlem. Jakmile bude mít střeleckou formu i v zápasech evropského kalibru, v zimě půjde do ciziny.“

Už jste zmínil, že Plzeň má ze šesti duelů plný počet bodů. V čem spatřujete její kouzlo?

„Mužstvo je strašně dlouho spolu, kluci vědí, co chtějí hrát. Jsou trpěliví i v situacích, kdy jim to nejde a dění na hřišti se neodvíjí podle toho, jak by si představovali. Svoje šance ale dovedou beze zbytku využívat. Proto jsou zatím tak úspěšní.“

Čím je může Slavia překvapit?

„Ničím. Bude záležet na momentální formě.“

Kdo má kreativnější hráče?

„Fotbal se vyvíjí. Hráči, kteří zápas odběhali v pomalejším tempu, už prakticky neexistují. Možná Pepa Hušbauer je takovej, ale i tak naběhá spoustu kilometrů. Mně se líbí Aleš Čermák. Pokud dostane trvalejší příležitost, bude pro Plzeň ještě důležitější. Už od něj čekám góly a asistence.“

Je Čermák ideální volbou na pozici desítky?

„Především si myslím, že klasická desítka už pomalu mizí. Ale kdybych měl zmínit jedno jméno, tak určitě Čermák.“

Měl by na hrotu slávistického útoku být Milan Škoda, nebo Stanislav Tecl?

„Těžké… Standa udělal výkonnostní krok vzhůru. Je to hrozně zajímavý hráč, dovede hrát dobře tělem. Milan se zase svojí typologií hodí do tlaku. Osobně bych volil Tecla.“

Je pravděpodobné, že kdo zápas zvládne, vyrazí vstříc titulu?

„Ne, na to je brzo. Plzeň, Slavia a Sparta se postupem času odtrhnou, kádry mají nesmírně silné. Rozhodující zápasy přijdou až na jaře.“

