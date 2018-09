Potřebná posila do obrany: Slovenský veterán Ďurica podepíše s Duklou

Začínal doma na Slovensku, ochutnal fotbal na dvou ruských adresách (Saturn Ramenskoje, Lokomotiv Moskva), mihnul se v německém Hannoveru a po štaci v tureckém Trabzonsporu si Ján Ďurica zkusí českou ligu v pražské Dukle.

Slovenská média měla angažmá bývalého stopera slovenské reprezentace na Julisce za hotovou věc už v pondělí, ale realita byla o něco pomalejší. Podle informací iSport.cz má Ďurica podepsat smlouvu s Duklou během středy.

Poslední tým ligy získává exkluzivní jméno. Ďurica má bohaté zkušenosti z ciziny i z reprezentace, za kterou během třinácti let odehrál 91 zápasů a na stoperu dobře fungoval v tandemu s Martinem Škrtelem. S národním týmem se rozloučil loni v listopadu.

V létě se o rodákovi z Dunajské Stredy mluvilo v souvislosti se Spartou, ale ta s ním ve finále ani nezačala jednat. Ďurica přesto skončí v Praze: tři dny před zavřením přestupního okna si plácnul s Duklou, která nutně potřebuje posílit defenzivu.

Kromě toho přichází srbský stoper Nikola Raspopovič, který uspěl na testech a dostal smlouvu. Naposledy působil v běloruském Šachťoru Soligorsk. Osmadvacetiletý Raspopovič je odchovancem bělehradského klubu Rad, kde zažil též ligový debut. V roce 2015 přestoupil do tureckého Gaziantepsporu, odtud po roce pokračoval do Demirsporu. Působil také v Radnički Niš a od letošního dubna do června byl v Soligorsku, kde si ale nezahrál ani jeden zápas, jen byl dvakrát na lavičce.

Tým, který od začátku sezony ještě nezískal ani jeden bod, má spolu s Mladou Boleslaví nejhorší obranu v lize. Za sedm kol Dukla inkasovala celkem 19 gólů. Zlepší se hrozivá čísla s Ďuricou a Raspopovičem? Poprvé by mohli hrát v nedělním přáteláku proti Norimberku, v lize mohou nastoupit týden nato v partii s Libercem.