Skuhravý po pikantním přesunu: Syn Dukle zatím nefandí, řeší jen vítěze

Když Roman Skuhravý před týdnem končil v Opavě, vysvětloval to i takhle: „Chci být víc doma se svým synem.“ Tohle kritérium nová štace splňuje, z Jablonce to má do Prahy jen hodinu cesty. „Jsem každý den doma, navíc syn dvakrát týdně trénuje v Praze. Na druhou stranu, v posledních dnech mám tolik práce, že i rodina musí jít stranou,“ vysvětloval Skuhravý reportérům před středečním tréninkem.

Šlo to rychle. Minulou středu se rozloučil s hráči v Opavě a už za pár hodin se ozvala Dukla, která je po prvních sedmi kolech ve FORTUNA:LIZE bez bodu poslední. „Nikdy jsem netvrdil, že jsem v Opavě skončil proto, že bych si chtěl odpočinout od práce. Naopak. Jsem plný sil a jediný důvod, proč jsem odešel, byla rodina,“ řekl Skuhravý. „Dukla splňovala profesně i z osobního pohledu přesně to, co právě potřebuju.“

Opavu trénoval dva roky, na jaře s ní slavil velkolepý comeback do ligy. „Moc mi pomohlo, že za mnou stál celý tým. Původně průměrní hráči a trenér, který do té doby neměl moc úspěchů, udělali obrovský kus práce,“ vzpomínal Skuhravý. „Kluky z Opavy budu dál sledovat, ale jinak se stoprocentně soustředím na Duklu. Taková je trenéřina, chovám se jako profesionál. Doufám, že si s hráči vybuduju stejně pevné vztahy jako v Opavě.“

S novým týmem má za sebou první testovací zápas, Dukla v neděli prohrála přátelák s Norimberkem 0:4. „Potěšilo mě, že jsme si proti týmu z bundesligy vypracovali čtyři čisté šance, ale fotbal se rozhoduje ve vápnech. V útočném jsme nebyli úplně klidní a v obranném si děláme problémy z vlastního špatného postavení,“ poznamenal Skuhravý. „V globálu mám pocit, že kádr je na Dukle hodně pracovitý. Věřím, že půjdeme nahoru jako rakety.“

Kromě práce na pokud možno rychlém progresu musel řešit ještě jedno citlivé téma: svého předchůdce Pavla Drska. Kdysi byl jeho asistentem v Jablonci a teď ho střídal na Julisce. „V tuhle chvíli je to pro mě choulostivější záležitost, protože jsme kamarádi a pracovali jsme spolu. Rozhodl jsem ve prospěch týmu a minimálně na podzim jsem chtěl mít kolem sebe co nejmenší okruh lidí nezatížených aktuální situací Dukly. Do budoucna se spolupráci s Pavlem nebráním, protože je to výborný trenér a hlavně skvělý chlap,“ podotkl Skuhravý. Jeho asistentem je Richard Polák, jenž mu v sezoně 2014/2015 pomáhal u staršího dorostu Dukly.

Společně budou mít v neděli ligovou premiéru proti Liberci. Přijde fandit i Skuhravého synek, kvůli němuž táta odešel z Opavy? „Dukle nefandí, protože je poslední, fandí jen vítězům,“ pousmál se trenér. „Slíbil jsem mu, že dlouho poslední nebudeme.“