Tak dnes vypadají Bazaly. Kraj odhalil plány se stadionem Baníku

Moravskoslezští zastupitelé tento týden rozhodli o uvolnění prvních 35 milionů korun na vybudování fotbalové akademie, která vzniká na ostravském stadionu Bazaly. Peníze jsou určeny na výstavbu hlavní tribuny a kraj je uvolnil z rozpočtové rezervy, řeklnovinářům náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny (ODS).

Dalších 35 milionů korun kraj uvolní v příštím roce. Celkově by výstavba tréninkového fotbalového centra měla přijít zhruba na 250 milionů korun a finančně se na ní podílí i město a další instituce. Ostrava je dosud jediným krajským městem, kde fotbalová akademie nefunguje.

"Ve fotbalové akademii budou trénovat talentovaní hráči z celého kraje a já věřím, že právě u nás vyrostou fotbalové osobnosti, které budou reprezentovat náš kraj nebo i republiku," řekl Folwarczny.

Stavba tréninkového centra začala už letos v červenci a ukončena by měla být nejpozději příští rok v září. Kraj chce kromě samotného vybudování tréninkového centra do budoucna podpořit i jeho fungování.

Hlavní plocha hřiště bude rozšířena a může sloužit ve formě tří příčných tréninkových hřišť nebo jako hřiště standardních rozměrů pro mistrovské zápasy.

V místě nynějšího tréninkového hřiště vznikne standardní hřiště s umělou trávou a druhé hřiště s přírodním trávníkem. Počítá se s využitím dalších ploch v areálu pro posilování, nácvik obratnosti či vytrvalostní cvičení. Součástí areálu bude také šedesátimetrová krytá běžecká dráha pod novou tribunou.

"V tribuně vznikne deset šaten, posilovna a také rehabilitace. Nebude chybět zázemí pro lékaře, fyzioterapeuta a trenéry. Projekt samozřejmě počítá i s místy, kde budou hráči trávit volný čas nebo se stravovat. Mladí fotbalisté se mohou těšit i na tělocvičnu s hřištěm pro sálovou kopanou včetně hlediště," doplnil Folwarczny. V areálu by mělo trénovat a hrát fotbal okolo 350 hráčů, chlapců i dívek, ve věku od šesti do 19 let.

Stadion Bazaly ve Slezské Ostravě byl oficiálně otevřen 19. dubna 1959. Na přelomu 70. a 80. let tam nebyly výjimkou ani třicetitisícové návštěvy, pak byla kapacita snížena, naposledy na 10.039 míst. Ostravští fotbalisté na Bazalech vybojovali čtyřikrát mistrovský titul (1976, 1980, 1981, 2004), několik zápasů tam odehrála i česká fotbalová reprezentace. Od roku 2013 patří stadion městu. Baník hraje na novém místě své zápasy od roku 2015.