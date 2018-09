Kordula ostře o českém fotbale: Je to začarovaný kruh už od dorostu

Zabořil se do sedačky a zíral, jak v domovském stánku jeho klubu válí Ukrajina. „Dokonce jsme se bavili, že se zajedeme podívat, jak to tam dělají,“ přibližuje kouč Michal Kordula (40), jenž dává dohromady tým na nedělní bitvu se Slavií. V českém nároďáku žádnou inspiraci nenašel. A nediví se. Týden co týden si ověřuje, že podhoubí českého fotbalu je zkažené.

Je podle vás Slavia z českých klubů výkonnostně nejdál?

„Herně určitě. Jednoznačně. Ten styl je mi blízký, i když jsem trenér, který chce držet míč ještě víc. Slavia má fáze, kdy hraje rychle dopředu. Má rychlostně vybavené obránce v rolích křídel, kvalitu ve stoperech, konstrukci i od brankáře. To se mi líbí. Stejně jako to, že hraje na velké riziko. Kouč Trpišovský je tam už delší dobu, zatímco třeba Ščasný ve Spartě jen chvíli. To musí být znát.“

Jak můžete obra srazit?

„Nechci se úplně přizpůsobovat soupeři. Slavia má někdy široké hřiště. Když budeme dobře presovat, vezmeme jim balon ve středu hřiště, můžeme toho využít v rychlém kontru. Chceme být tak dominantní, abychom je přečíslili my. Každopádně je to složitá cesta.“

Vy hodláte být dominantní i proti Slavii?

„Můžete to samozřejmě zavřít, pak to skončí 0:1, 0:2. Nebo je možnost snažit se být dominantní. Nemá smysl dělat něco na sílu, co vám není úplně vlastní. Měsíce hráče nabádáte, ať jsou dominantní, konstruktivní a najednou mám říct: Zalez v šestce dozadu, braň a čekej na kontr? To podle mě úplně nefunguje.“

Doma jste tohoto soupeře porazili naposledy před pěti lety, kdy jste začínal v roli asistenta Svatopluka Habance. A rovnou 3:0. Pamatujete?

„Vůbec. Fakt ne. Já tohle nesleduju. Akorát si vzpomínám, že jsme jednou hráli proti Slavii výborně a prohráli 1:2. A vybavuji si poslední zápas v Edenu, kde jsme s ohromnou klikou remizovali 0:0. V neděli od nás čekám odvahu, sebevědomí, hru na hranici agresivity.“

Kadlec je mimo Zhruba do půlky října bude Slovácko postrádat zkušeného obránce Michala Kadlece, který v Německu podstoupil operaci třísel. Posila ze Sparty bude připravena nejdříve na duel s Teplicemi po druhé reprezentační pauze. „Mysleli jsme, že bude jedním ze základních stavebních kamenů mužstva. Jeho zranění je pro nás problém,“ uvedl kouč Michal Kordula. Na levé straně ho nahradí Petr Reinberk.

Spoléháte, že budou Hušbauer a spol. negativně ovlivněni nepovedeným srazem reprezentace?

„Nemyslím si. Hráli v pondělí, takže mají na přípravu šest dnů. Dobře, dostali facku. Ale vrátili se do prostředí, kde se cítí dobře a kde se jim daří. Do toho komfortu přepnou velice rychle.“

Poslední dva zápasy jste prohráli. Dal jste týmu v repre pauze najevo svou nespokojenost?

„Nebyl volný víkend. V sobotu jsme měli trénink, v neděli ráno těžký kondiční. Kdybychom získali čtyři body navíc, asi bych volno o víkendu dal. Nezvládli jsme dva zápasy, takže nebyl důvod to dělat a odpočívat. Cítil jsem, že potřebujeme trošku potrénovat. Je jasné, že hráči remcají. Já tvrdím, že kdo chce mít volno, ať nehraje fotbal.“

Souhlasíte, že vám na podzim nefunguje pravá strana v takové kvalitě jako na jaře, kdy byli Navrátil s Juroškou tahouny?

„Je pravda, že na jaře hráli velmi dobře. Na druhou stranu, Honza (Navrátil) nám za celou sezonu nedal gól ani přihrávku. Teď je trošku z formy. O Honzovi Juroškovi si to úplně nemyslím. Nicméně součinnost jim teď tolik nefunguje.“

Máte po sedmi kolech devět bodů za tři výhry. Průměr?

„Asi tak. Kdybychom měli dvanáct, řekneme, že jsme lehce nad průměrem. Dělá nám problém, když to soupeř úplně zavře. Pak hrajeme hodně profesorský fotbal. Musíme hrát odvážněji dopředu. Chci být dominantní, ale ne předržovat míč. Po Karviné jsme byli hodně dole. Ale poslední tréninky už byly moc dobré. Hráči byli koncentrovaní.“

Přímo v Uherském Hradišti jste sledoval zápas Česka s Ukrajinou v Lize národů. Nebylo vám smutno, jak hluboko klesl tuzemský fotbal?

„Když vidíte, jaké zápasy se u nás hrají… Potom nemůžeme vychovat kreativní hráče a hrát jako Ukrajina. To prostě nejde. Je hrozně jednoduché to hodit na hráče a na trenéra Jarolíma. Jezdím na celostátní soutěže dorostu a pozoruju, jakým způsobem se naše mužstva prezentují. Chtějí bránit v zóně, posouvat se. Všechno se hodnotí podle výsledku, je to začarovaný kruh. Všichni vědí, jak se to má správně dělat, každý to říká. Ale nikdo to nedělá.“

Na co by měl být kladen důraz?

„Konstrukce od stoperů, variabilita ve středové řadě? To nevidím. Pak se nemůžeme divit, jaké hráče máme v nároďáku. Tohle je důsledek toho, jak fotbal děláme. Je tam kvalita na lajnách, z dobrých týmů bundesligy. Kadeřábek, Gebre Selassie… Vím, že třeba trenér Kozel chce hrát tak, aby hráče správně vychoval. Ale co dál? Ano, je to smutné. Ukrajina, to byla nádhera.“

Zaskočil vás její výkon?

„Nevím, jak to tam dělají. Dokonce jsme se bavili, že se tam chceme jet podívat. Fakt to může být zajímavé. Stáž v Manchesteru United vám asi tolik nepřinese. Nemůžeme všechno svádět na peníze.“