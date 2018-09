Hála po první domácí výhře Olomouce: Výsledek je důležitější než pěkný fotbal

Asi se vám hodně ulevilo, že jste konečně dotáhli zápas do vítězného konce, navíc bez inkasované branky...

„Konečně to byl takový ten pravý poctivý fotbal na 1:0. Dát gól a nedostat, to je někdy důležitější než pěkný fotbal. V konečném důsledku potřebujeme body, takže klíčový je výsledek. Hezký fotbal z toho vyleze až potom.“

Takže taktika na nulu vzadu byla jasná?

„Jasně, předtím jsme dělali hloupé chyby. Ony se udělají vždycky, ale důležité je neinkasovat. Věděli jsme, že vpředu si vždycky nějaké šance vytvoříme a gól dáme. Takže jsme se zaměřili hlavně na to bezpečí vzadu.“

Po poločase jste mohli mít klid jako v minulé sezoně, šancí jste měli hodně...

„Když se daří, tak dáte gól ze všeho, do čeho kopnete. Není to nervozita, ale spíš sportovní forma. Teď je to od nás upracované, křečovité, tak jsme si naštěstí pomohli standardkou.“

U které jste byl vy. Jak se to seběhlo?

„Včera jsme to nacvičovali na tréninku. Má to být protečované na zadní tyč, měl jsem to na dlouhou nohu, tak to gólman vyrazil a Džema (Václav Jemelka) tam byl sám a uklidil to. Předtím jsem tam měl dvě gólovky, tak jsem si říkal, že do třetice už to musí vyjít.“

Bylo znát, že hraje poslední s předposledním?

„Chvílemi jo, ale oni chtěli kombinovat, nenakopávali to. Pak na hřišti už ale nevnímáte, kolikátí jste, prostě chcete vyhrát. V závěru jsme se sice báli, ale pracovali jsme na maximum a do ničeho jsme Duklu nepustili.“

Jaký byl týden před velmi důležitým utkáním? Vnímali jste tlak?

„Hodně se o tom mluvilo, řešili jsme, co změnit, co udělat jinak a podobně. Ale ve finále to z naší strany stejně bylo hlavně o tom, abychom nedostali gól. Nechtěli jsme napadat za každou cenu, aby nás v tom jejich nepříjemném rozestavení neotevřeli. Spustili jsme presink, až když jsme to měli úplně stoprocentní.“

V sestavě bylo hodně vynucených změn, ale paradoxně to možná pomohlo, ne?

„Já myslím, že to bylo dobré. Plša se pral na hrotu se stopery, sbíral balony, odehrál dobrý zápas. Šimon (Falta) uprostřed hřiště to samé, trenérovy tahy se povedly.“

Stejně jako vy v základu. Vydržíte tam?

„Doufám!“ (směje se)

