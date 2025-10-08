Předplatné

Šádek jednal s Hyským v Karviné, dohoda je blíž. Brzdou je prý stále vazba na Slavii

Video placeholder
Trpišovského sympatický risk, Priske si rýpnul, Hyský tlačí na odchod. Vecheta? Velké NIC • Zdroj: iSport.tv
Trenér Karviné Martin Hyský v utkání proti Pardubicím
Trenér Karviné Martin Hyský je údajně stále smluvně spojený se Slavií
O trenéra Karviné Martina Hyského má velký zájem Plzeň po odvolání Miroslava Koubka
Trenér Karviné Martin Hyský
Hradecký záložník Václav Pilař se prosadil na hřišti svého bývalého klubu
Hradečtí fotbalisté se radují z gólu Václava Pilaře, který v 50. minutě poslal hosty podruhé do vedení
Jonáš Bartoš, Ondřej Škvor
Chance Liga
Angažmá Martina Hyského v Plzni je zase o krůček blíž. Klubový boss Adolf Šádek během úterý odletěl do Karviné, aby jednal o dohodě s hlavním kandidátem na trenérskou pozici místo Miroslava Koubka. Čerstvě padesátiletý odborník na západ Čech chce, což i veřejně deklaroval. V cestě stále může být jeho provázanost na Slavii. Pokud ale vše půjde pro Viktorii dobrým směrem, nový kouč by mohl být oficiálně oznámený už v pondělí.

V pondělí kolem poledne vypustil na sociální síti X novinář Rudy Galetti (TEAMtalk, tribalfootball, přibližně 157 000 sledujících) informaci, že Adolf Šádek je na cestě do Karviné, aby dokončil jednání o příchodu trenéra Martina Hyského do Plzně.

O den později informaci potvrdily i zdroje Sportu. Šádek opouštěl v úterý jednání výkonného výboru FAČR předčasně, právě z toho důvodu, aby se z Prahy přesunul na jednání do druhé části republiky.

Intenzivní rokování o angažování Martina Hyského jsou v plném proudu, plzeňské vedení chce mít nástupce Miroslava Koubka k dispozici co nejdřív. Ambiciózní kouč, který v provinční Karviné (i s podporou Slavie) předvádí velmi dobrou práci, má o práci na západě Čech veliký zájem. Čeká ho největší výzva trenérské kariéry, do elitního českého klubu se chce přesunout, navíc cítí velký potenciál i vzhledem k nástupu nového majitele Michala Strnada.

Je Martin Hyský nejvhodnějším kandidátem na post trenéra Plzně?
ANO
NE
„Ano, mám zájem jít do Plzně,“ vyjádřil se jasně Hyský po sobotní prohře Karviné v Pardubicích (1:2).

Finální dohoda mezi Karvinou a Plzní ještě hotová není. V cestě zatím stojí Hyského vazba na Slavii, byť dle vyjádření vršovického klubu nejde o smluvní vztah. „Martin Hyský je smluvně vázaným trenérem MFK Karviná. Mezi ním a SK Slavia Praha neexistuje žádný smluvní vztah, na jehož základě by SK Slavia Praha mohla jakkoli ovlivňovat jeho fungování v této funkci,“ reagovali zástupci úřadujícího mistra Chance Ligy pro web inFotbal.cz.

Hyský je však pevně odhodlaný velký kariérní krok udělat a nabídku Plzně akceptovat a na své přání dle potřeby víc přitlačit. V ideálním případě by mohlo být jméno nového trenéra Viktorie oznámeno v pondělí.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
