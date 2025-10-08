Šádek jednal s Hyským v Karviné, dohoda je blíž. Brzdou je prý stále vazba na Slavii
Angažmá Martina Hyského v Plzni je zase o krůček blíž. Klubový boss Adolf Šádek během úterý odletěl do Karviné, aby jednal o dohodě s hlavním kandidátem na trenérskou pozici místo Miroslava Koubka. Čerstvě padesátiletý odborník na západ Čech chce, což i veřejně deklaroval. V cestě stále může být jeho provázanost na Slavii. Pokud ale vše půjde pro Viktorii dobrým směrem, nový kouč by mohl být oficiálně oznámený už v pondělí.
V pondělí kolem poledne vypustil na sociální síti X novinář Rudy Galetti (TEAMtalk, tribalfootball, přibližně 157 000 sledujících) informaci, že Adolf Šádek je na cestě do Karviné, aby dokončil jednání o příchodu trenéra Martina Hyského do Plzně.
O den později informaci potvrdily i zdroje Sportu. Šádek opouštěl v úterý jednání výkonného výboru FAČR předčasně, právě z toho důvodu, aby se z Prahy přesunul na jednání do druhé části republiky.
Intenzivní rokování o angažování Martina Hyského jsou v plném proudu, plzeňské vedení chce mít nástupce Miroslava Koubka k dispozici co nejdřív. Ambiciózní kouč, který v provinční Karviné (i s podporou Slavie) předvádí velmi dobrou práci, má o práci na západě Čech veliký zájem. Čeká ho největší výzva trenérské kariéry, do elitního českého klubu se chce přesunout, navíc cítí velký potenciál i vzhledem k nástupu nového majitele Michala Strnada.
„Ano, mám zájem jít do Plzně,“ vyjádřil se jasně Hyský po sobotní prohře Karviné v Pardubicích (1:2).
Finální dohoda mezi Karvinou a Plzní ještě hotová není. V cestě zatím stojí Hyského vazba na Slavii, byť dle vyjádření vršovického klubu nejde o smluvní vztah. „Martin Hyský je smluvně vázaným trenérem MFK Karviná. Mezi ním a SK Slavia Praha neexistuje žádný smluvní vztah, na jehož základě by SK Slavia Praha mohla jakkoli ovlivňovat jeho fungování v této funkci,“ reagovali zástupci úřadujícího mistra Chance Ligy pro web inFotbal.cz.
Hyský je však pevně odhodlaný velký kariérní krok udělat a nabídku Plzně akceptovat a na své přání dle potřeby víc přitlačit. V ideálním případě by mohlo být jméno nového trenéra Viktorie oznámeno v pondělí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu