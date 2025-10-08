Hašek před Chorvaty: Musíme být odvážnější. I o naději jen 0,1 procenta musíme hrát
Den před výkopem důležité kvalifikační odvety proti Chorvatsku přišel Ivan Hašek na tiskovou konferenci v dobré náladě. Na své poměry poměrně otevřeně přiznal, že už má se svými kolegy poměrně jasno, jakým způsobem česká fotbalová reprezentace nastoupí ve čtvrtek večer v Edenu. „Musí být znát, že hrajeme na vítězství,“ zdůraznil kouč národního týmu.
S čím přijeli Chorvaté do Prahy?
„Jsou celkem kompletní, chybí jim snad jenom Stančič, kterého v obraně nahradí pravděpodobně Jakič. Jinak nastoupí asi v podobné sestavě, jako proti nám doma. Určitě je to tým, co nebude hrát na remízu, s tím tady nebudou spokojení. Budou chtít stejně jako my vyhrát. Věřím, že na Slavii nás diváci doženou k tomu, že zápas zvládneme a vyhrajeme.“
Co musíte udělat jinak od červnového zápasu v Osijeku, kde jste prohráli 1:5?
„Uvažovali jsme i o jiném rozestavení, uvidíte ve čtvrtek na hřišti, jak se bude zápas vyvíjet. U nich jsme měli problém ve druhém poločase, nebyli jsme tak organizovaní, musíme mít lépe postavené hráče na hřišti. Především musíme být odvážnější, tak, aby bylo znát, že hrajeme na vítězství. Zároveň abychom po zisku neztráceli míče.“
Jaký je zdravotní stav týmu?
„Na tréninku budou všichni, tedy 26 hráčů. Snad po něm řeknou, že jsou stoprocentně připravení na zápas, včetně Lukáše Provoda (bojoval s nachlazením). O sestavě máme celkem jasno, v hlavě ji máme. Už víceméně nepochybujeme.“
Měl jste nějaké otazníky?
„Nedá se konkrétně říct, kde jsem měl pochybnosti. Měli jsme připravené určité varianty, na tréninku jsme si ještě něco vyzkoušeli. Po tom středečním z toho vyplyne to, co jsme měli v hlavě. Jak jsem říkal - když budou všichni zdraví, máme jasno.“
Bude pro vás důležitý nejen výsledek, ale i předvedená hra?
„Tohle je základ, aby diváci odcházeli ze zápasu spokojení a my ze hřiště s hlavami nahoře.“
Druhé místo ve skupině máte prakticky jisté, můžete hrát na větší riziko?
„Budeme hrát tak, jak si věříme, že máme šanci uspět. Také podle toho, jak se bude vyvíjet zápas. Nemůžeme hned na začátku riskovat a otvírat obranu, to by byla naše smrt. Útok a následný represink Chorvatů, to je jejich obrovská zbraň a na to si musíme dávat pozor.“
Půjde i pro vás osobně o extrémně důležité utkání?
„Samozřejmě. Je to vrchol kvalifikace, i když hned za tři dny hrajeme další zápas na Faerech, každý z nich je za tři body. Tenhle je o to důležitější, že nám ještě dává naději na první místo ve skupině (a přímý postup na MS). Pokud bude naděje třeba jen 0,1 procenta, musíme o ni hrát.“
Vnímáte před zápasem ještě větší tlak na to, abyste uspěli?
„V každém takovém zápase, kdy hrajete kvalifikaci, je určitý tlak, Já beru tlak především na to, abychom uspokojili diváka a fanouška. Hraje se o první místo, o to je tlak větší. Ale nemyslím si, že bych byl pod větším tlakem nepřipravený. Věřím že jsme schopni to zvládnout, je to pro nás obrovská výzva.“
Na co si dát v zápase pozor?
„Výčet jejich silných stránek je na delší dobu. Nejsilnější asi jejich souhra, jak mají postavené hřiště, jak represují, to mají výborně zažité. Jak po zisku přechází z obrany do útoku a obráceně, umí hrát do plné obrany i na protiútoky. Je to kompaktní tým. Nesmíme je nechat hrát, nechat jim prostor, aby se dostávali do kolmic, které umí výborně hrát. Je to vyspělý tým, který má poměrně vysoký věkový průměr, o to je kvalitnější.“