Čtyřicátník Modrič: hráč ze starých časů, který miluje fotbal. V čem v Itálii dominuje?
Čtyřicet let. A přesto na hřiště nechodí kvůli zásluhám či charakteru lídra, byť jsou obě tyto kvality Luky Modriče nezpochybnitelné. Zkušený Chorvat je nadále pro národní tým a AC Milán především zárukou fotbalového umu. Do „ligy staříků“ rozhodně nepřišel jen dohrát bohatou kariéru, před klíčovým střetem s národním týmem je v solidní formě. „Je škoda, že hráčů jako on už bychom napočítali možná na prstech jedné ruky,“ zmínil trenér Massimiliano Allegri.
Tento výrok Modriče přesně popisuje. Jakoby v novém světě atletického a extrémně běhavého fotbalu stále působil muž ze starých časů, kde prim hrála inteligence a kopací technika. Ale ne, že by si Modrič neuměl máknout. Za AC Milán dře, prakticky nesleze ze hřiště.
Proti Neapoli naběhal 11 kilometrů a v počtu zachycených přihrávek a zisků balonu dokonce mezi záložníky takřka vládne v počtu zachycených přihrávek a zisku míčů. Více má jen duo Patrizio Masini a Ylber Ramadani (o 11 a 16 let mladší borci).
K tomu bývalý hráč Realu Madrid či Tottenhamu už přidal gól a asistenci. Jeho nový parťák ve středu hřiště Adrien Rabiot logicky žasnul. „Hrát tímto způsobem v jeho věku…,“ kroutil hlavou po zmíněném utkání s Neapolí (2:1). Na otázku, jak to Modrič dělá, nemohl Francouz najít odpověď a pak ze sebe vysoukal: „Miluje fotbal.“
Deník Gazzeta dello Sport správně poznamenal, že na hřišti působí čtyřicátník jako dvacetiletý mladík. „Luka nás vždy překvapí. A upřímně posunul AC Milán na novou úroveň. Vždy hraje 90 minut a překonává všechna očekávání. Když ho podrží zdraví, bude pro ně stejně důležitý jako pro nás,“ řekl na adresu svého talismanu kouč národního týmu Zlatko Dalič.
Modrič po konci v Realu Madrid, kde minulou sezonu i přes svůj věk nastřádal skoro 3000 odehraných minut, našel nový domov v Serii A. Žádný návrat do Dinama Záhřeb, stále se cítí na jednu z nejlepších lig. Nemohl si vybrat líp, Apeninský poloostrov je pro (s trochou nadsázky) fotbalové staříky zemí zaslíbenou.
Odchod do AC Milán i pro velký sen
Kromě něj v ní mají útočiště Edin Džeko (39 let), Jamie Vardy (38 let), Pedro (38 let) či Nemanja Matič (37 let). Vždy to tak bylo. To dokládá i fakt, že v historii nejstarších hráčů, kteří kdy zasáhli do zápasu italské ligy, je Chorvat s věkem 40 let a 26 dní až na 27. místě.
Na konci sezony by se mohl tímto tempem posunout až na místo šestnácté. Kdyby v městě módy prodloužil smlouvu o další rok, o čemž už se v italských kuloárech začíná divoce spekulovat, atakoval by příští sezonu legendy dlouhověkosti jako Javier Zanetti, Paolo Maldini a Francesco Totti. Všechno jsou to ikony romantického fotbalového světa, který je už dávno pryč. Slova Maxe Allegriho v tomto srovnání rezonují ještě více.
Pro národní tým, který má před sebou klíčový krok směrem k mistrovství světa, bude Modrič v Edenu hlavním mužem. Vzpomeňme si na jeho dominantní výkon v prvním vzájemném utkání s Čechy – měl 75 přihrávek s 93% úspěšností, hned 6 přesných dlouhých pasů, trefil se z penalty a pak neuvěřitelně chytře schovanou asistencí zamotal hlavu Tomáši Součkovi, čímž vyzval ke skórování Andreje Kramariče.
„Měl jsem možnost ho sledovat při přípravě a musím říct, že to je fotbalista par excellence. Když se mu otevře jedna nebo dvě možnosti, tak je stejně schopný vymyslet tu třetí – geniální. Na něj si musíme určitě dávat pozor,“ poznamenal Jan Chramosta, nejstarší člen české nominace (o sedm let mladší než Modrič).
Říká se, že odchod kapitána reprezentace do AC Milán a neutuchající chuť k fotbalu plyne i z jeho velkého snu. Chce hrát na mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. A nejen hrát. „Věříme, že ho společně vyhrajeme,“ řekl v létě Dalič.
Proto Chorvatsko nenechá v Edenu nic náhodě, cestu na světový šampionát si odmítá zkomplikovat. I kvůli Modričovi. I když… kdyby náhodou Chorvaté nepostoupili, kultovní záložník by třeba ještě počkal do roku 2030. Nikdo by se nedivil…
Luka Modrič (40) v AC Milán
Zápasy: 6