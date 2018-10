Z kluků stříkaly emoce, těšilo Jílka. Jak Olomouc eliminovala Kangu?

Jak výhru hodnotíte?

„Od začátku zápasu byl naprosto viditelný záměr, který chceme hrát. Byla tam rychlost i víra v to, že můžeme uspět. Byli jsme daleko agresivnější a přímočařejší, byť jsme určitě nebyli bez chyb. Ale oproti předešlým utkáním tam z naší strany byla daleko větší ochota pracovat. Otázkou je, zda to bylo motivací s ohledem na soupeře, nebo jestli to můžeme brát jako nějaký trvalý stav. Takové výkony totiž musíme opakovat i proti týmům, které takovou atraktivitu nemají. Měli jsme čtyři až pět dalších situací, kdy jsme mohli výsledek pojistit. I v tom jsem viděl rozdíl.“

Jaký byl taktický záměr?

„Podařilo se nám eliminovat zbraně Sparty, pomohlo nám, že nenastoupil Stanciu. Byli jsme připraveni na Kangu, který je velmi dobře individuálně vybaven. Záměr byl, aby se dostal co nejméně do hry nebo aby se do ní dostával na vlastní polovině. A pak jsme chtěli eliminovat Tetteha, což se oběma stoperům povedlo na jedničku. Vyložené brankové šance Sparty si nevybavuji. Hodně lidí nás před tímto zápasem odepisovalo, takže respekt a poděkování klukům.“

Můžete být konkrétnější ohledně vaší strategie na Kangu?

„Má takovou kvalitu, že mu balon z jeho úrovně neseberete. Počká si na váš pohyb, pak zrychlí, takže jasný pokyn byl, že se musíme dostat pod něj. Nechtěli jsme vzít míč, šlo nám o to, aby ho odehrával dozadu nebo do strany. A taky jsme ho chtěli pouštět jen do levé nohy, ne do pravé.“

A taky vám asi pomohlo, že Spartě chyběl Stanciu...

„Ale zase jsme nevěděli, kým ho nahradí, byť jsme čekali, že Šural bude na podhrotové pozici. Nicméně on není kreativní hráč, je spíš kvalitní ve finální fázi, ale nedělá přečíslení. Takový způsob hry byl pro nás samozřejmě příhodnější.“

Takže ten trojlístek středopolařů Kalvach-Houska-Plšek pracoval podle představ?

„Nechci být zbytečně přísný... (usmívá se) Byla tam spousta situací, kdy ta trojice byla strašně od sebe, na hodně velkém prostoru. Kalvach byl blízko obranné řadě, Houska a Plšek zase vysoko, takže tam byly nekompaktní meziprostory. Plša v prvním poločase navíc málo pracoval směrem dozadu, nebyl tolik aktivní po ztrátě míče.“

Povzbudilo vás, že mohl nastoupit Šimon Falta?

„Šimon si svými dlouhodobě kvalitními výkony vybojoval pevné místo v týmu, takže si myslím, že mužstvo kvitovalo, že může nastoupit. A potvrdil to. Na druhou stranu musím říct, že v minulých zápasech to nebyl Šimon, kterého chceme vidět. Dnes to bylo diametrálně odlišné. Před zápasem jsme si museli nalít čistého vína, že nám nestačí jen ofenzivní akce a to, že to dobře vypadá. Musí to mít účel. Tentokrát to bylo tahové, náběhové a poctivé. Takhle by to mělo vypadat, pomohl nám. A to, že hrál, podle mě bylo správné rozhodnutí.“

Narušila vám nejistota ohledně jeho startu taktickou přípravu?

„Výrazně se změnila. Ve čtvrtek jsme se rozhodli, že o jeho start budeme bojovat, takže jsme úplně změnili náplň tréninků. Taktický jsme přesunuli až na pátek, ale stejně jsme to až do odpoledne nevěděli, takže na levé straně alternovali dva hráči. Kdyby nebyl Šimon, tak by hrál ze strany Texl, byť by to nebyla jeho pozice.“

Zvedáte se?

„To uvidíme až příště, není to otázka jednoho zápasu. Už v Liberci jsem věřil, že na tom budeme líp, i když jsme nasazením a agresivitou neodehráli špatný zápas. Ale šli jsme si jen zahrát, ne vyhrát, to byla největší chyba. Dnes z kluků emoce jasně stříkaly, což rozhodlo. Pokud hráč nedokáže prodat kvalitu, je ve slepé uličce. Ale věřím, že se nám to povede i se Zlínem. Až pak bychom si mohli říct, že jdeme správnou cestou a nejsme na houpačce.“