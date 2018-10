Skácel: Hearts jsou v mém srdci! Jejich fanoušci za mnou stále jezdí

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Skácelova poslední sezona! Užívám si atmosféru, v kabině mládnu, říká VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak si užíváte poslední sezonu v kariéře?

„Užívám si zejména atmosféru a to, že jsem stále v kabině a mohu soupeřit s mladými kluky. Tím mládnu. Jsem rád, že mohu pořád hrát první ligu."

V Příbrami hrajete už bez Jana Matouška, který odešel do Slavie, navíc se zranil střelec Miroslav Slepička. Jaký bez nich chcete hrát fotbal?

„Určitě nám oba chybí, ale přeci jen máme široký kádr a musíme je nahradit větší bojovností a urputnější obranou. Fotbal ale jinak chceme hrát stejný. Chceme se tlačit do soupeře, vytvářet si šance."

Ve vašich zápasech padá hodně gólů. Je vidět rukopis kouče Josefa Csaplára, který vyznává ofenzivní hru?

„Samozřejmě je náš úmysl, abychom hodně gólů dávali. Už ale ne, abychom jich tolik dostávali, což se nám občas stává. Chceme ale hrát atraktivní fotbal směrem dopředu, vytvářet si šance, dávat góly a fotbalem se bavit."

Jste příjemným překvapením sezony. Stále v týmu panuje spokojenost?

„Jsme nováček, chceme hrát atraktivní fotbal, ale hlavně nahrát nějaké body, abychom utekli co nejrychleji ze sestupových problémů. Snad budeme pokračovat tak, jak jsme začali a skončíme minimálně do desátého místa."

Skácelova poslední sezona! Užívám si atmosféru, v kabině mládnu, říká

Na jakou zahraniční štaci nejvíce vzpomínáte?

„Těžko se na to odpovídá. Prošel jsem řadou destinací a užil si každou. Asi nejznámější je ta v Hearts, za které jsem dával hodně gólů. Tam se dařilo nejen mně, ale i týmu. Proto je to asi působiště, které bylo v mé kariéře asi nejvíce vidět."

Do skotských Hearts, kde jste se proslavil, odejde teplický David Vaněček. Co ho tam čeká?

„Nebudu mu nic doporučovat. Je to na něm, aby se na to připravil. Mohu mu jen říct, ať si to tam užije. Je tam neskutečná atmosféra, lidé tam stojí za týmem. Přeju mu hodně štěstí."

Sledujete ještě Hearts? Jejich fanoušci za vámi nedávno přijeli.

„Samozřejmě sleduji. Pořád mám Hearts v srdci. Sleduji je každý týden, vím o jejich výsledcích a tedy i to, že se jim teď mimořádně daří. Sezonu neskutečně rozjeli a mají našlápnuto k velkému úspěchu. Také tam nezapomínají a rádi vzpomínají na to, kdy skotská liga byla hodně silná a Hearts se podařilo uspět. Občas sem za mnou někdo zajedete. Je to takový kolorit. Lidé nezapomínají a rádi vzpomínají na dobré časy."