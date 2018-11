Věděl jsem, že gól slavit nebudu, řekl Vyhnal. Co říká na Beauguela?

Jaký je to pocit dát gól zrovna na tomto stadionu?

„Hezký pocit, ale trefil jsem se tady už kdysi za Bohemku. Měl u toho být i můj táta, který tady trénuje. Psali jsme si včera, ale nakonec jsem ho neviděl.“

Měl jste dopředu jasno, že gól slavit nebudete?

„Není potřeba ho slavit. Říkal jsem si dopředu, že kdybych se trefil, neudělal bych to. Vždyť jsem tady ve Slavii byl dlouho.“

V posledních letech vás trápila zranění. Jak těžké vrátit se zpátky do první ligy?

„Bylo to obrovsky těžký. Měl jsem hodně zranění a byla dlouhá. Teď jsem rád, že jsem v pořádku a budu se snažit držet pohromadě co nejdéle.“

V zimě přestoupí Jean-David Beauguel do Plzně. Zvýší se vaše šance na stabilní místo v útoku?

„Tak to neberu, uvidíme, co bude v zimě. Teď hraju já, za další dvě kola to může být jinak.“

Jak moc velká komplikace je to pro Zlín, když nejlepší střelec odchází?

„Bogy měl fantastickou formu, dával jeden gól za druhým, budeme se pokoušet ho nahradit. Přáli jsme mu, ať se daří. Je to hodnej kluk.“

Překvapilo vás, že se přestup upekl ještě během podzimu?

„Ano. Na tréninku si nás v týdnu svolal pan Grygera do středového kruhu a řekl nám to. Pak nám to řekl Bogy oficiálně ještě v kabině. Taky pověděl, že na to určitě nebude kašlat a půjde do všeho dál na sto procent. Řekl jsem mu, že Plzni mohl pomoci už tady, smál se tomu.“