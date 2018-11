Čaroděj Hrubý udržel nulu i na Spartě: Chycená penalta? Byla to intuice

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Jablonec: Stanciu vyslal solidní pokus, ale Hrubého nepřekvapil VŠECHNA VIDEA ZDE

V zápase se Spartou jste vychytal několik šancí domácích i penaltu. Berete to nyní tak, že máte na remíze 0:0 hlavní podíl?

„Takto bych to určitě nebral. Jsme jeden tým. V týmu je nás 22, ale na hřišti může být jen 11. Že se někomu povede zápas, tak další utkání se může povést někomu jinému. Jsem samozřejmě rád, že jsme vzadu udrželi nulu a vezeme si ze Sparty bod.“

Co byste řekl k chycené penaltě?

„Trvalo dlouho, než o ní bylo rozhodnuto. Podobně dlouho to trvalo i na Slavii. Abych pravdu řekl, tak jsem chtěl jít nejprve na druhou stranu, ale Stanciu se dlouho díval do míst, kam to kopl a já už si jen říkal, ať co nejdéle stojím. Navíc mi dal šanci v tom, že střelu kopl ne moc razantně. Proto i přesto, že šla střela po zemi, jsem ji zvládl vyrazit.“

Věděl jste kam Stanciu penalty kope?

„Před zápasem informace o tom, kdo kam penalty kope, máme. Stanciu tam zrovna ale napsaný nebyl. Takže to byla spíše intuice. Jsem rád, že to vyšlo a mohl jsem tak pomoci týmu.“

V minulých zápasech jste sázeli góly jak na běžícím páse. Dvakrát jich bylo šest, teď tedy bez gólu. Je přesto bod ze Sparty dobrý?

„To je fotbal. Někdy tam spadne úplně všechno, do čeho kopnete, někdy se na gól natrápíte. Měli jsme nějaké šance, které jsme třeba v minulých zápasech proměnili, tentokrát ne. Na druhou stranu jsme gól nedostali. Bod musíme brát, protože Sparta kromě penalty měla ještě tři, čtyři vyložené šance.“

Stává se z vás penaltový specialista na zápasy v Praze? Na Slavii jste také pokutový kop chytil.

„Abych řekl pravdu, tak penalty nemám moc rád. Teď mi to za podzim dvakrát vyšlo, jednou tady na Letné a jednou v Edenu, takže jsem samozřejmě rád.“

Vzpomněl jste si na onu penaltu proti Slavii před pokusem Stancia?

„Samozřejmě ano. Říkal jsem si, že by bylo hezké to zopakovat. A přání se mi splnilo.“

Bylo těžší lapit penaltu, nebo Tettehovu hlavičku v prvním poločase?

„Myslím si, že ten zákrok v první půli byl těžší. Bylo to opravdu na poslední chvíli, když to přede mnou hráči tečovali. Nevím přesně, kdo tam byl, asi Břečka s Tettehem. Byli hodně blízko a jsem rád, že i v tu chvíli jsem pomohl.“

Dá se říct, že před vámi hrála i dobře obrana? Sparta přeci jen tolik šancí neměla.

„Podle mě měl soupeř šancí dost. Tak to ale je. Někdy má protivník šancí víc, někdy méně. Důležité je, že jsme udrželi nulu. Nyní se na to podíváme, řekneme si, kde byly chyby a půjdeme dál.“

Jak vás těší, že jste Spartě „pokazil“ oslavy?

„Kdyby si mysleli, že sem někdo přijede a oni automaticky vyhrají, tak to by bylo blbé. Že se jim nepovedla oslava na hřišti? Tak si to nyní mohou oslavit někde jinde.“

Máte nulu se Spartou, Slavií i s Plzní. To je pro brankáře dobrá vizitka ne?

„Určitě mě to těší. Na druhou stranu si myslím, že jsme mohli mít bodů celkově i víc. Začátek nám utekl. Ne herně, ale spíše výsledkově. Na druhou stranu jsme získali body jinde. Tři nuly s těmito soupeři těší, ale nepřeceňoval bych to.“

