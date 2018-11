Pro Šurala není v sestavě Sparty místo. Ščasný chce vyhrát, ne zkoušet

Nedávný kapitán Josef Šural promrzlý na lavičce, celých sto dvacet minut. Totéž další mazák Lukáš Vácha. Větší důvěru má dnes u sparťanského Zdeňka Ščasného i šestnáctiletý benjamínek Adam Hložek.

„Vůbec mě nenapadlo, že bych sestavu prostřídal,“ uvedl trenér, který svůj soubor bránil před kritikou za neefektivní hru proti oslabené Opavě. Podle něj Kanga a spol. na hřišti ve druhé půli dominovali. Byť nedali gól. „Nemyslím, že s námi soupeř držel krok,“ řekl.

V sobotu na Slovácku by tohle ale nejspíš na tři body nestačilo. Domácí chytili pod Martinem Svědíkem slinu, povzbudili se působivým představením v Ostravě. V zádech budou mít své početné a hlučné publikum, stejně jako v pondělí Opava.

„Vyměnili trenéra, takže asi začnou hrát jinak. Bývá to impulz, jak se říká,“ uvědomuje si útočník Matěj Pulkrab. „Zatím se jim daří, na Baníku dali tři góly. To určitě není jen tak. Musíme se na ně připravit, ale samozřejmě tam jedeme vyhrát. Nic jiného ani říct nemůžeme,“ dodal.

Ačkoliv Sparta po třech letech překonala prokletí osmifinále domácího poháru, na jásání to furt není. Tým se proti nováčkovi, jenž nechal pohromadě jen defenzivní kvarteto a opory odpočívaly, vpředu soužil. Pro gólmana Viléma Fendricha byl nebezpečný vlastně jen Nicolae Stanciu. Ten třikrát nebezpečně pálil, jednou do tyče.

„Od začátku do konce bylo znát, že je to pro ně klíčový hráč,“ poznamenal Fendrich. Sparta jako celek ho neoslnila. „Bylo vidět, že není úplně v top formě. Pořád ale má nějakou sílu v kombinaci, tak jsme víceméně čekali a vyráželi z bloku dopředu. Myslím, že se nám to dařilo,“ nastínil opavský gólman po porážce na penalty.

Sparťanský stratég viděl trošku jiný zápas. Nebral názor, že domácí nastoupili ve slabším složení. Jako výhodu pro svůj výběr to nevnímal. Spíš naopak.

LIGA NARUBY: Radovo kung-fu a nekonečné Matouškovo střídání 1080p 720p 360p REKLAMA

„Opava hraje v lize o záchranu a v pondělí ji čeká Slavia. Když nasadíte některé jiné hráče, bývá to pro soupeře o to složitější. Ti noví o to víc pracují a makají. Domácí poměrně dobře kombinovali,“ uznal Ščasný, jenž poslal na plac to nejsilnější, co měl k dispozici. „V lize jsme poztráceli nějaké body. Chtěli jsme za každou cenu postoupit. Z poháru vede nejkratší cesta do Evropy,“ vysvětlil svou strategii, odlišnou od plánu kolegy Ivana Kopeckého.

Vychytanou nulou ho potěšil gólman Milan Heča, jenž na konci prvního poločasu skvěle zlikvidoval šanci Jaroslava Svozila. „Zasáhl fantasticky,“ ocenil Ščasný, jenž s hráči zůstal až do soboty na Moravě. „Využijeme čas na výbornou regeneraci a dobrý trénink,“ sdělil. „Bude to dlouhé, ale režim bude stejný jako v Praze. Regenerace, trénink, odpočinek,“ odtušil Pulkrab. „Pokud uspějeme, možná se podívám domů,“ doufal Heča, rodák z Krumvíře a odchovanec Slovácka.