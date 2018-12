Frýdek po remíze v Příbrami: Nevíme, jak krizi zvládnout a proč se nedaří

Na hřiště létaly rachejtle, dýmovnice, dělbuchy – a sparťané v obrovské zimě stáli u rozhodčího a čekali na pokyn, až se zase začne hrát. Nepříjemnou situaci z úvodu zápasu odsoudil i Martin Frýdek. „Tohle na fotbal nepatří, ale není se čemu divit,“ řekl.

Jak to myslíte?

„Že je to nepříjemnost stát venku a mrznout. Ale nejsme v jednoduché pozici, nedaří se nám. Takže se fanouškům nedivím, že jsou naštvaní. Bohužel se stalo, co se stalo. Nic s tím neuděláme.“

Jak se hraje vám osobně, když se od první minuty odvolává trenér v této podivné atmosféře?

„Na tom hřišti tohle neposloucháte. Vlastně vůbec nevnímáte, co fanoušci pokřikují a co řeší. Takže jsem ani nevnímal, že by něco takového skandovali…“

SESTŘIH: Příbram - Sparta 1:1. Mizérie nekončí, Letenští se třásli o bod Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Chtěli jste fanouškům ukázat, že zvládnete alespoň poslední podzimní zápas?

„Chtěli jsme to zvládnout, a zase jsme to nezvládli. Bohužel. Nevím.“

Kde hledat příčiny?

„Kdybychom ten důvod věděli, tak s tím něco uděláme. Nebo se snažíme něco udělat. Ten důvod ale prostě neznáme. Bohužel nemáme ani nějaké řešení, jak to zvládnout. Tedy zatím.“

Každopádně trenér Ščasný říkal, že chce po skončení podzimu začít odstraňovat problémy. Jaké to jsou?

„To se musíte zeptat jeho a ne mě, já nejsem pan Ščasný.“

V Příbrami jste ale měl kapitánskou pásku.

„Ale pořád to není v mojí kompetenci, abych tady řešil nějaké chyby. Jsme jeden tým a musíme se s tím poprat všichni.“

Jak bude vypadat zimní přestávka? Bude dlouho trvat se od všeho oprostit?

„Je těžké si vyčistit hlavu, úplně vypnout. Není to ono, všichni to cítíme. Nevím, jak dlouho to bude trvat, ale doufám, že se hlavu povede vyčistit a že od zimy to bude fajn.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+5. Jan Rezek Hosté: 31. Tetteh Sestavy Domácí: Kočí – Nový, Tregler, Kodr, Antwi – Mingazov (90+1. Průcha), Keita, Soldát, Jan Rezek – Fantiš (C) (85. Nitrianský), Voltr. Hosté: Heča – Wiesner (78. Zahustel), Radaković, Štetina, Costa – Chipciu, Sáček, M. Frýdek (C), V. Vukadinović (83. Hložek) – Tetteh (62. Drchal), Pulkrab. Náhradníci Domácí: Švenger, Polidar, Květ, Nitrianský, Průcha, Katidis, Skácel Hosté: Bičík, Vácha, Hložek, Šural, Civić, Zahustel, Drchal Karty Domácí: Soldát, Voltr, Keita Hosté: M. Frýdek, Costa Rozhodčí Jan Jílek. Asistenti: Jan Paták, Petr Caletka. Čtvrtý rozhodčí: Ondřej Ginzel Stadion Na Litavce, Příbram

Příbram - Sparta: Hosté přežili klinickou smrt! Mingazov trefil tyč, balon tančil u brankové čáry Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Příbram - Sparta: Zahustel jeslemi posadil Mingazova, Pulkrabovu hlavičku pokryl Kočí 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Costa se pokusil o pěkný obstřel, mířil těsně vedle! 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Antwi si to namířil až k bráně, Štetina musel zasáhnout skvělým zákrokem Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Příbram - Sparta: Fantiš zkusil hlavičkou překonat Heču 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Voltr se prosadil přes Wiesnera, jeho střela ale byla krotká 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Tetteh se po střídání rozplakal 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Chipciu se hezky proháčkoval na levé straně, rána byla tečována mimo 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Rezek jako Ronaldo! Nádherně se trefil z přímého kopu 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Chipciu přiťukl Wiesnerovi, ale ten pálil nad bránu 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Nebezpečné centry nadělaly ve vápně hostů pořádné problémy 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Frýdek pálil v dobré pozici vysoko nad bránu 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Domácí reklamují Costovu ruku! Ta byla ale u těla, rozhodčí mlčel 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Tetteh nádhernou pohotovou ranou posílá Spartu do vedení 1:0! 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Sněhová smršť sparťanských fanoušků! Hromadně zkoulovali Kočího 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Kočí reklamuje, že ho fanoušci Sparty trefili sněhovou koulí do zad 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Voltr dostal míč do brány! Ale předtím asi trefil Heču do hlavy, gól neplatí Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Příbram - Sparta: Diváci naházeli na trávník světlice, zápas musel být přerušen 720p 360p REKLAMA