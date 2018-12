Trávník: Poslední utkání za Jablonec? Zájem byl už předtím a pořád jsem tu

Video k článku 720p 360p REKLAMA Jablonec - Slavia: Trávník pálil hezky do šibenice, Kolář předvedl hezkou robinsonádu VŠECHNA VIDEA ZDE

Slavii jste potrápili, ale výsledkově vám zápas vůbec nevyšel.

„Hlavně začátek zápasu jsme měli dobrý. Nepustili jsme Slavii do hry, ale pak dostali penaltu a vstřelili úvodní branku. Následně jsme zase víc hráli my, nicméně zlomil nás druhý gól. Bohužel. Po něm už jsme ani nenašli síly na to, abychom výsledek nějak zvrátili."

Opět se naplno ukázala vaše bolest v podobě neproměňování šancí, že?

„Je to tak. Většinou, když prohrajeme, uděláme soupeřova brankáře hvězdou zápasu. Asi i tentokrát by měl být Ondřej Kolář zaslouženě mužem utkání.“

Video úplně nehrálo ve váš prospěch.

„Nevím, jestli pro nás někdy vůbec hrálo (směje se), vždy jen proti nám. Nemáme na to dobré vzpomínky. Každopádně Honza Chramosta říkal, že se gólmana dotkl, takže asi jsme spíš počítali s tím, že gól uznaný nebude. A co se penaltových situací týče: naši ruku jsem neviděl, ale na druhou stranu soupeř pak zahrál těsně před vápnem rukou zcela jednoznačně a nepískalo se... Těžko nějak tyto situace komentovat.“

Zažil jste výborný podzim, krouží okolo vás zájemci. Jak vaší pozici vidíte?

„Přes svátky zatím zůstávám (směje se). Vážně ale zatím nic nevím. Netuším, jestli se něco bude řešit, nebo ne...“



Ani náznaky?

„Náznaky čtete v novinách. Co je v novinách, to je pravda (úsměv). Je hezký pocit, že se objevují takoví zájemci, napsalo se toho hodně ale už dřív. Chtělo mě údajně hodně klubů, nicméně pořád jsem v Jablonci. Nic neznamená, že se píšou takové týmy. Každý hráč by si chtěl zkusit zahraničí, pro mě to platí taky.“

Snažil jste si zápas užít o to víc, že by mohl být posledním v jabloneckém dresu?

„Vůbec jsem nemyslel na to, že by mohl být poslední... Chtěli jsme utkání hlavně zvládnout, ale nevyšlo to.“

Asi už jste pauzu po náročném programu vyhlíželi, že?

„Bylo to poměrně hodně náročné. Myslím, že jsme celkově podzim zvládli, asi se to od nás ani takto nečekalo. Musím smeknout před celým naším týmem, máme za sebou slušný podzim.“

