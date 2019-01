Olomouc získala vysněného stopera. Sigmu posílí Vít Beneš z Maďarska | iSport.cz

Informaci potvrdil Szombathelyi Haladás, kde hráč hostoval, a následně i sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář. „Pokud to maďarský klub již poslal do světa, tak samozřejmě nebudu zapírat. Dnes teprve došlo k dohodě o ukončení hostování. Jsem domluvený s hráčem i mateřským Vasásem. Zítra by se k nám měl Víťa přidat. Absolvuje zdravotní prohlídku a budeme pracovat na smlouvě,“ odpověděl iSportu Minář.

30letý Beneš odehrál v české nejvyšší soutěži 199 utkání, v Jablonci se vypracoval na jednoho z nejlepších stoperů ligy. Ve středečním utkání na Tehelném poli v Bratislavě proti tamnímu Slovanu však ještě nová posila nenastoupí.