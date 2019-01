Stanciu se loučil s fanoušky Sparty: Vždy budete v mém srdci! | iSport.cz

Pětadvacetiletý rumunský fotbalista přišel do Sparty z Anderlechtu za 100 milionů korun, do Al Ahlí odcházel za 258 milionů. Podle slov vedení pražského celku nešlo nabídce saudskoarabského celku konkurovat. Stanciu po potvrzení svého transferu učinil sympatické gesto směrem ke sparťanským fanouškům, kterým nahrál vzkaz.

„Ahoj Sparťans," začal. „Chtěl bych vám moc poděkovat za všechnu tu podporu, kterou jste mě během angažmá zahrnuli. Byl jsem vděčný za to, že jsem před vámi mohl hrát. Věřím, že jsem vás učinil šťastnými," stálo v první polovině videovzkazu.

„Jsem smutný z toho, že opouštím Spartu. Byla to pro mě velmi těžká volba, ale i po takovém rozhodnutí budete navždy v mém srdci. A vždy budu přát Spartě jen to nejlepší," pokračoval. „Snad Sparta uspěje v poháru a příští rok dokráčí k titulu. Přeju vám jen to nejlepší do zbytku sezony, vždy budete v mém srdci. Čau!" uzavřel.

Stanciu odehrál ve FORTUNA:LIZE 31 zápasů, ve kterých si připsal 10 branek a stejný počet nahrávek. Rumunský reprezentant bude vůbec poprvé působit mimo Evropu.

Stanciova roční epizoda ve Spartě: Krásné góly i zkrat v Plzni. Kdo ho nahradí? 720p 360p REKLAMA

TOP podzimní góly Sparty: Zářil Stanciu, o nádhernou trefu se postaral i Frýdek 720p 360p REKLAMA

Musíme zůstat nohama na zemi, nabádá Ščasný po triumfu v generálce 720p 360p REKLAMA