Talent Bucha se pokusí nakopnout, z Plzně jde hostovat do Mladé Boleslavi | iSport.cz

Po svém třeskutém přesunu ze Slavie do Plzně, kdy v Edenu vypověděl smlouvu a jako volný hráč zamířil k západočeskému rivalovi, si záložník Pavel Bucha představoval jiné vytížení, než jaké se mu na podzim dostalo. Ani po zimní přípravě se jeho pozice v týmu aktuálního mistra zásadně nezlepšila, a tak dvacetiletý talent odchází na hostování do Mladé Boleslavi.

„Vnímám, jak velká konkurence v Plzni je, i to, že šance na větší čas na hřišti by nebyla velká. Hostování v Boleslavi je pro mě příležitost ke zlepšení v kvalitním ligovém týmu, přestože i tam budu muset o místo na hřišti bojovat,“ prohlásil Bucha.

Bucha odehrál v Plzni na podzim jen dvě utkání v MOL Cupu, v domácí lize nenastoupil během devatenácti kol ani na minutu, Ligu mistrů sledoval také jen z lavičky nebo tribuny. Jinak chodil za juniorku. V konkurenci středních záložníků Patrika Hrošovského, Tomáše Hořavy, Romana Procházky a Aleše Čermáka se nedokázal prosadit a lepší vyhlídky mu nedala ani zimní příprava.

„Pavel je talentovaný fotbalista, který má velký potenciál. Na jeho postu má však v našem týmu velkou konkurenci, a tak jsme se domluvili, že ho uvolníme na hostování do Mladé Boleslavi, kde by měl mít větší herní vytížení. To je pro hráče i pro klub do budoucna velmi důležité,“ poznamenal generální manažer Plzně Adolf Šádek.

„Pavel byl v posledním půlroce nedílnou součástí prvního týmu Viktorie a nasbíral cenné zkušenosti na hřišti i mimo něj v rámci úspěšného plzeňského podzimu. V zimní přípravě poctivě pracoval, klub stál o jeho setrvání také pro jarní část současného ročníku. Je však jasné, že v nabitém kádru by nedostal tolik herních příležitostí a jsme tak velmi rádi, že jsme se s vedením Plzně dohodli na půlročním hostování v Mladé Boleslavi. Sportovní vedení Boleslavi mělo o tuto variantu dlouhodobý zájem a Pavel dostane šanci dále rozvinout svůj potenciál,“ řekl k hostování Viktor Kolář, šéf společnosti Sport Invest, která hráče zastupuje.

V Mladé Boleslavi by měl mít větší šanci hrát, ostatně trenér Jozef Weber si posilu do středu pole během přípravy přál. I když ani ve středočeském celku nečeká Buchu lehký boj o místo v sestavě. Jsou tu Marek Matějovský, Ladislav Takács, Dominik Mašek, Michal Hubínek, případně tam může zaskočit i Tomáš Přikryl.

Bucha debutoval v české lize před rokem, během jara 2018 si v ní za Slavii připsal pět startů.

