Liga v TV: Skupina o titul na O2, co za fotbal bude na ČT? | iSport.cz

Celý květen bude pro fotbalové fanoušky v Česku velmi napínavým obdobím. Po 30 soutěžních kolech FORTUNA:LIGA vyvrcholí nadstavbovu částí, kde se utkají týmy rozdělené do tří skupin podle umístění v základní části.

Logicky nejzajímavější bude skupina šesti elitních týmů bojujících o titul. Od 3. do 26. května je v plánu celkem pět bonusových kol, kde se mužstva utkají každé s každým. Všechny zmíněné zápasy plánuje vysílat O2 TV Sport.

„Předpokládáme, že naše sledovanost bude v jarní části ještě gradovat. Poprvé nabídne pouze O2 TV Sport vyřazovací část Ligy mistrů a velkou novinkou bude napínavá nadstavbová část české fotbalové ligy. Odvysíláme všechny duely z finálových bojů, chybět nebudou ani zápasy z dalších skupin,“ uvedl výkonný ředitel stanice O2 TV Sport Marek Kindernay.

Liga poběží i na České televizi, která má v sezoně právo třetí volby utkání. Například v úvodním zahajovacím kole odvysílá program ČT Sport páteční zápas Sigmy Olomouc s Jabloncem, ostatní duely nabídne kanál O2. Jak přesně budou rozdělené květnové zápasy v ostatních dvou skupinách nadstavbové části, o tom se momentálně jedná.

Atraktivní určitě budou závěrečné zápasy play off prostřední „evropské“ skupiny, kde celkový vítěz dostane šanci utkat se o postup do kvalifikace Evropské ligy. Zajímavá situace může být samozřejmě i ve spodní skupině o udržení. Poslední celek sestupuje přímo, 14. a 15. mužstva půjdu do baráže s druhým a třetím celkem 2. ligy.

Úvodní tři kola elitní skupiny jsou rozhozené do dvou dnů (sobota, neděle, třetí kolo je vložené na úterý a na středu), závěrečná dvě kola budou mít výkop ve stejný den i čas. Všude by měl být přítomný videorozhodčí.

