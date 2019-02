Vacek zpátky v Česku: Jsem vděčný, spousta kluků takové štěstí neměla | iSport.cz

"Jsem rád za to, co jsem zažil, a jsem vděčný, kam jsem se v životě dostal, protože vím, že spousta kluků takové štěstí neměla. Můžu tady stát s hlavou nahoře. I když angažmá v Odense nešlo tak, jak jsem si představoval, vím, že mě posunulo. Věřím, že i tenhle krok mi bude dávat smysl, až se třeba v létě budeme bavit, co dál," řekl Vacek na dnešní tiskové konferenci.

"Fotbal hraju odmalička, protože mě baví, je to moje práce. Nemá cenu vracet se k tomu, co bylo, protože to stejně člověk nezmění. Fyzicky se cítím dobře a věřím, že to, co jsem fotbalu dal, ukážu tady v Bohemce. Opravdu se těším, že budu zase hrát," poznamenal bývalý reprezentant, jenž v národním mužstvu nastoupil k devíti utkáním.

Bohemians si vybral i díky trenérovi Martinu Haškovi. "Opravdu jsem věděl, že chci udělat krok, o kterém budu přesvědčený. Roli samozřejmě hrála i osoba trenéra Haška, který mi na Spartě hodně pomohl, když jsem tam začínal, ať už to bylo v áčku nebo béčku," prozradil Vacek, jenž s týmem z Letné oslavil dva mistrovské tituly v letech 2010 a 2014.

Doufá, že Klokani soupeře potrápí. "Cítím z mužstva, že je ohromně pracovité, a to, co se píše a všude říká, jsem viděl na každém tréninku. Věřím, že když najdeme tu správnou sestavu, ten správný formát, tak můžeme být nepříjemní pro kohokoli a že budeme dělat body," prohlásil Vacek.

Debut v dresu Bohemians si odbude v neděli proti Spartě v prvním jarním ligovém duelu. "Na Spartu se těším hrozně moc, ale není tam moc kluků, se kterými jsem tam hrával. Vzpomínky jsou úžasné," dodal jednatřicetiletý Vacek.