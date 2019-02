Pohlavek nezabral! Ljevakovič nasbíral nejvíc žlutých, překonal Horvátha | iSport.cz

Ljevakovič je hráčem, který se nebojí soubojů. Naopak. V roli defenzivního záložníka je vyhledává, jsou podstatnou položkou jeho hry. Svému týmu pomáhá získávat ztracené balony a zastavovat útočné akce soupeřů. Problém je, že v některých případech je u míče později a ruční brzdu příliš neovládá.

Teplice řeší Ljevakovičovy žluté prohřešky celá léta. Vlastně od chvíle, co v roce 2007 vstoupil do kabiny. Když před devíti lety vyfasoval osmou kartu a musel vynechat úvodní dva zápasy prvoligového jara, zesnulý šéf Teplic František Hrdlička už to nevydržel.

„Dostal výchovný pohlavek, teď si to uvědomil a trpí. Hodně karet bylo za kecy,“ vyčítal Ljevakovičovi. „S hráčem jsme vedli hovory, že i když mu trest vyprší, může se mezitím někdo chytnout a on ztratí místo,“ říkal tehdy trenér Zdeněk Ščasný.

Strašil ho zbytečně. Ljevakovič ze sestavy nevypadl. A drží se v ní dodnes. Akorát ty karty sbírat nepřestal. Výjimku tvoří sezona 2016/2017, kdy nastřádal všehovšudy pět karet. Dokonce zažil sérii deseti zápasů bez jediného trestu. „To byl můj rekord,“ řehtal se. „Už i rozhodčí se mě ptají: Ljeva, co se s tebou děje?! Ale fakt nevím, co se stalo. Asi čím jsem starší, tím chytřejší.“

Jenže v dalším ročníku už těch karet bylo deset a v této sezoně šest. Tedy zatím. Ljevakovič je zkrátka na žlutá napomenutí jako magnet. „Ale někdy ji dostal jen kvůli jménu,“ vzpomínal David Vavruška, bývalý kouč Teplic, který s pracovitým záložníkem tuhle disciplínu často probíral. Ostatně jako další trenéři „sklářů“.

„Chtěli po mně, abych byl koncentrovaný a nedělal blbosti. Například s trenérem Danielem Šmejkalem jsme neřešili, jestli karet dostávám hodně nebo málo. Jen mi říkal, ať nekomentuju rozhodčí, že mě to vypne a nejsem ve hře,“ poodhalil Ljevakovič před pár lety.

A přijít o defenzivního borce nechce logicky ani současný kouč Stanislav Hejkal. Jakmile by Ljevakovič znovu dosáhl na osmou metu, jeho výpadek na dvě utkání by teplickou hru citelně poznamenal.

Hráči s nejvíce žlutými kartami v české nejvyšší soutěži jméno počet karet počet odehraných zápasů Admir Ljevakovič 98 266 Pavel Horváth 97 426 Tomáš Hunal 89 346 Rudolf Otepka 86 432 Miloslav Penner 82 249

