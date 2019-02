Dočkal: Sparta musí být v Česku opět jednička. Desítku mu v týmu schovali | iSport.cz

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA LIGOVÝ INSIDER: Dočkalův příchod do Sparty? Odnést to může Kanga VŠECHNA VIDEA ZDE

O větší roli lídra

„Svým způsobem se ze mě větší lídr stal. Každý jsme nějaký. Spousta hráčů na tom má založenou kariéru. Někdo to má naopak založené tak, že svůj výkon odvádí pro tým na hřišti a v kabině neřekne ani slovo. Myslím si, že v základu jsem pořád stejný. Jde mi o výsledky a snažím se pro to dělat maximum. S přibývajícím věkem asi člověk cítí odpovědnost, aby všechno fungovalo.“

O čísle 10

„Kdyby to bylo na mně, asi bych se k devítce vrátil. Nechtěl jsem ale žádat o číslo, které už někdo nosí. To ve fotbale není dobrý úvod do kabiny. Vím, že Nico Stanciu v přípravě řešil, že chce své oblíbené 23. Kluci za mnou přišli a říkali, že mi po něm tu desítku schovají. Já jsem k tomu číslu měl vždycky respekt. Když jsem měl víc voleb, tak jsem po ní většinou nesáhl. V Americe mi ale nedali na výběr. Řekli, že chtějí, abych měl desítku, když hraji na pozici „desítky“.

O roli v týmu

„Viděl jsem zájem, jaký o mě ve Spartě je, ale s trenérem nic domluveného nemám. Nepřicházím sem s tím, že by mi někdo na tabuli udělal místo a já hned skočím do sestavy. Musím jako kdokoliv z jiných hráčů, kteří už v týmu jsou, si své místo zasloužit.“

O cílech se Spartou

„Jednoznačně titul. Já tu vyhrál jen jeden a myslím si, že zažít triumf v lize ve Spartě, je to nejvíc, co si sparťan jako hráč i kdokoliv jiný, kdo je kolem klubu nějak zainteresovaný, nejvíc, čeho chceme být všichni svědci. Můžeme se bavit o tom, že chceme klub zpátky v pohárech a abychom se vrátili k tomu, kdy jsme byli schopni postoupit ze skupiny Evropské ligy do jarní fáze., Podle mého názoru je ale hlavní předpoklad vyhrát titul a vrátit se zpátky na pozici číslo jedna v Česku, abychom mohli reálně uvažovat o tom, že chce být Sparta úspěšná v Evropě.“