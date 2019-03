Ščasný: Vidíte, Kangu jsem neodepsal. Plzeň jsme takticky zaskočili | iSport.cz

Byl tohle z vaší strany ideální výkon?

„Sešlo se téměř úplně všechno. Ano, byl to ideální výkon. Kromě toho, že jsme 4:0 vyhráli, tak jsme měli ještě další zajímavé šance, abychom přidali další. Myslím, že se nám dnes podařilo Plzeň zaskočit naším taktickým záměrem: Dočkal zprava, Kanga mezi řady a vysoký presink“

Znamená tato výhra, že ty předchozí vyhrané zápasy nebyly náhodné a vrací se Sparta do boje o předkolo Ligy mistrů?

„Vůbec nechci řešit, jestli se někam vracíme, nebo podobně. Jen se potvrdilo, že jsme všechny zápasy od přípravy zvládli. Někdy bojovností, někdy zase fotbalovostí. Pomalinku získáváme zpátky respekt.“

Opět se potvrdilo, že doma Sparta hraje lépe. Je to skutečně znát na výkonech týmu?

„Po zápase s Bohemkou, kdy to od nás nebylo kvalitní, se nám povedlo utkání s Baníkem, kde jsme ho i v deseti přehrávali. Ale souhlasím, hodně dělá zdejší atmosféra. Fanoušci nám strašně pomáhají. Vidí, že kluci makají, tak jsou na naší straně.“

Na Plzeň nyní ztrácíte osm bodů, věříte, že je reálně její náskok smazat?

„Nechci se pouštět do takových debat, nicméně kdyby se šance stáhnout Plzeň naskytla, tak bychom museli být úplní blázni, abychom toho nechtěli využít. Naprosto upřímně říkám, že nejdůležitější je nyní zvládnout další zápas doma s Olomoucí. Dál nekoukáme.

Ukázalo se, že Bořek Dočkal společně s Guélorem Kangou v sestavě může být obrovská ničivá síla?

„Věděl jsem, že spolu mohou hrát. I proto jsem už po Liberci říkal, že Kangu nikdo neodepsal. V takovém zápase jako byl ten s Plzní, musí všichni naplno pracovat a to se dnes potvrdilo. Kdo viděl, jak se Kanga choval a jak hrál, tak mi dá za pravdu. On to obecně celou dobu nesl dobře. Sám za mnou přišel s tím, že chápe, že o sestavu rozhoduji já a že bude dál tvrdě pracovat, aby se do ní znovu dostal.“

Co říkáte na neuvěřitelné výkony Adama Hložka?

„Budu se jen opakovat. Je to mimořádný talent, který nehraje, protože mu je 16, ale protože si to zaslouží.“

Pod vámi ve Spartě kdysi začínal podobně mladý Tomáš Rosický. Vidíte u těchto dvou nějakou podobnost?

„Asi jenom věkem. Tomáš byl mimořádný hráč, navíc ve středu pole, kde teda Adam může hrát taky, ale Tomáš měl v sobě úplně něco jiného. Nechtěl bych je srovnávat, ale je hezký, že oba začínali v lize pode mnou. To je příjemné.“

Plány na zápas vám dost zamotali zranění hráči. Ale vypadalo to, že to nemělo na výkon negativní dopad.

„Těžko hodnotit. Je otázka, jak by vypadal Ondra Zahustel v zápase, který nám vypadl den před zápasem, ale drobné potíže měl už v týdnu. Karlsson v pátek poprvé v týdnu trénoval a trochu mi na tréninku zamotal hlavu, protože byl vynikající. Ale bylo mi jasné, že nevydrží celý zápas.“

Jak se vám líbil výkon Michala Sáčka, který patřil k nejaktivnějším hráčům?

„Musí v tom dál pokračovat. Dnes byl vynikající a navázal na výkony z přípravy, kde hrál velmi dobře.

Čím si vysvětlujete mdlé výkony Benjamina Tetteh? Je špatně fyzicky připravený, nebo prostě není ve formě jako na podzim?

„Tento týden trénoval výborně, myslím si, že by mu hodně pomohlo, kdyby proměnil tu svoji šanci. Nechci se zabývat tím, že má nějaké resty z přípravy, v úvodu zápasu měl dobrou pasáž. Jsem ale rád, že se dostalo na Matěje Pulkraba. Chtěl jsem ho postavit už v Liberci, nakonec tam nešel. Na podzim hrál, pak z toho trochu vypadl a vidíte, dnes naskočil a byl odměněn vstřelenou brankou.“

