Laštůvka po derby: Takhle se za Baník nehraje! Ze šestky rychle vyletíme | iSport.cz

Na hřišti posledního týmu jste prohráli 0:2, ani jednou jste nevystřelili na bránu. Co se dá na takový zápas vůbec říct?

„Na to nejde nic říct, všichni viděli, co jsme tady předvedli. Nemá cenu to nijak komentovat. Tohle, co jsme předvedli, to nikdo nečekal ani náhodou. Nepřihrajeme si na tři metry, nevystřelíme na bránu. Máme dost zkušené mužstvo, abychom takové zápasy zvládali. Minulý rok jsme hráli o záchranu a pokud budeme pokračovat v těchto výkonech, tak z té šestky vyletíme velmi rychle. Co bude dál, se uvidí. Nemá cenu říkat, jak hrál ten nebo ten, každý si musí sednout a uvědomit, že takto se za Baník nehraje. Ještě v derby. Naši fanoušci nám odpustí všechno, ale ne takový výkon. Měli bychom spadnout a začít makat. Kdybychom vystřelili pětkrát a nedali gól, prosím. Ale my jsme nevystřelili na branku!“

Co se musí stát, aby se Baník na jaře už zvednul?

„Nevím, něco si řekneme, ale na hřišti je to úplně jinak. V poločase jsme si řekli, že takhle nemůžeme hrát, ale bylo to ještě horší.“

Nepomohla vám ani reprezentační přestávka, ke které jste se docela upínali. Že se semknete a herně zvednete.

„Remizovali jsme minule s Boleslaví po porážkách se Slavií, se Zlínem, se Spartou... Nevím, co se stalo, ale takhle se hrát nedá.“

Nepodlehli jste uspokojení po velmi dobrém podzimu?

„Nevím, jsme tu většina dost zkušení na to, abychom dobře věděli, že fandové nás podrží, ale tohle neodpustí. Loni jsme hráli o záchranu, byli jsme pod tlakem. Ale teď nemáme důvod pod tlakem být. Jasně, cíl byl desáté místo, jsme pátí. Ale to, co se děje na hřišti... Nevím, co k tomu říct.“

Pravda je, že v aktuální sezoně vám derby nevychází. S Opavou, ani s Karvinou. Proč?

(pokrčí rameny) „Nemusí to vyjít, ale nesmí nás předčit v agresivitě! Věděli jsme, že pan Straka je nabudí, zblázní. Věděli jsme, že odehráli na Dukle vynikající zápas, kde si nezasloužili prohrát, ale absolutně jsme se z toho nepoučili. Jenom naše chyba to byla.“

V kotli jste na protest proti miminu lístků pro váš klub měli jen ženy a děti, jak jste vnímal jejich podporu?

„Podporovali nás fantasticky a my se takhle odvděčíme... Tohle nebyl výkon hodný prvoligového týmu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49. Budínský, 72. Galuška Hosté: Sestavy Domácí: Berkovec – Krivák, Dreksa (C), Rundić, Záhumenský – Smrž, Budínský – Guba (63. Galuška), Lingr (90+2. Bukata), Ba Loua (89. Suchan) – Wágner. Hosté: Laštůvka – Procházka (75. Granečný), Stronati, Šindelář – Fillo, R. Hrubý (C), Jánoš, Fleišman – Diop (70. O. Šašinka), J. Šašinka (46. Baroš), Kuzmanović. Náhradníci Domácí: Pastornický, Djordjević, Faško, Galuška, Suchan, Letić, Bukata Hosté: Budinský, Granečný, Jirásek, Holzer, Baroš, Šašinka, Mešaninov Karty Domácí: Wágner, Krivák, Berkovec Hosté: R. Hrubý, O. Šašinka Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Dohnálek Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 4833 diváků

