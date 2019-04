Hašek: Jindřiškova penalta? Viděl jsem to 50 na 50. Akce šly do mrtva | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Bohemians: Jindřišek napravil penaltové zaváhání a vyrovnal na 2:2! VŠECHNA VIDEA ZDE

„Utkání mělo jasného favorita a outsidera. Podle tohoto scénáře to i začalo. Při inkasovaných gólech jsme působili jako děti, byli jsme pasivní. Hra vypadala z naší strany ustrašeně. Plzeň po vedení polevila, to nám dalo prostor se nadechnout a uvědomit si, že nemáme co ztratit, že bychom mohli začít hrát. A tak jsme začali. Pak jsme zjistili, že se tady dá hrát v klidu, že můžeme udělat brejk a získávat odražené míče.“

Jaká slova jste směřoval o poločasové přestávce k hráčům?

„Nabádal jsem je, že zásadní bude nedostat třetí gól, který by byl definitivní. Říkal jsem, že pokud dáme kontaktní gól i těsně před koncem, tak pořád máme šanci. Byl jsem přesvědčený, že Plzni bude docházet dech, což bylo znát i v prvním poločase. Byla tam okénka vyplývající z našeho lepšího pohybu. Když vedeš 2:0, tak nehraješ v „topu“, chceš si to spíše uhlídat. Všichni museli v pokročilé fázi zápasu cítit, že ve hře je jakýkoliv výsledek. Po vyrovnání jsme cítili, že můžeme i vyhrát. Obrovská šance Ljovina z prostoru penalty po krásné akci potvrzuje moje slova. Pro nás to byl nic neřešící zápas. My potřebujeme získávat body. A ty jsme měli v Plzni na podnose.“

Čím si vysvětluje vaše neproměněné šance?

„Doufám, že mi naši fanoušci odpustí, ale budu říkat věci tak, jak jsou. Je to tak, že to hráči neumějí. Že Ruda Reiter nepromění šanci, kdy jde sám na gólmana, není náhoda. Zkrátka je to tak, že si v tu chvíli myslím, že to gólem skončí. V další šanci, i když mohl podle mého přesvědčení zakončovat, předal – možná pod tíhou okamžiku – zodpovědnost Ljovinovi. ‚Proměň to ty, bráško.' Nádherná akce do mrtva. Teď je březen, on je u nás od ledna. Nepamatuji, že by byť na tréninku dal gól. Má mě překvapit, že nevstřelí gól v situaci, kdy má čas přemýšlet? Hlavou projede: ‚Můžu dát vítězný gól Plzni a poslat je do kolen.'“

Dá se speciálně s koncovkou pro dohlednou dobu na tréninku něco udělat?

„V každé činnosti se můžete zlepšovat. U fotbalu, jakožto komplexního sportu, je šílené množství věcí, které je třeba udržovat a posunout. Proto není jednoduché se zaměřit jen na koncovku. U hráčů, kteří na to nemají základní předpoklad, což se pozná už v mládežnických kategoriích, není efektivita procesu vysoká. Kdyby Federer jako malý trénoval jednoručný bekhend a například vy byste ho trénoval se stejným úsilím, tak pravděpodobně on bude mít výraznější a rychlejší pokroky než vy (úsměv). Samozřejmě na tom nadále budeme pracovat. Teď si můžeme položit otázku, zda kdybychom trénovali zakončení více, tak by to nedopadlo jinak. Nemůžeme ale čekat, že se z Ljovina stane bombarďák, který bude dávat góly z 25 metrů. Že každá jeho střela skončí v šibenici a bude mít dvojnásobnou razanci, protože s tou co má, to moc nehrozí. Zásadní je ale téma psychiky, kdy může hráč přemýšlet a zasekne se. To už jsou zase předpoklady mentální. Někteří hráči toto zvládají. To jsou ti bombarďáci, kterým je třeba Kanga, jenž si balón postaví a penaltu v klidu promění. Pak jsou fotbalisté, kteří to zvládají hůř.“

Právě na penalty hledáte dlouho jistého střelce…

„Z posledních pěti penalt jsme dali v mistrovských utkáních jen jednu. To, že Pepa Jindřišek penalty neproměňuje, mě nepřekvapuje, už jich neproměnil více i na tréninku. Není to žádný zabiják, že by dal pět z pěti. Neradoval jsem se z toho, že kopeme penaltu, což bylo jen dobře, nebyl jsem pak zbytečně zklamán. To není kritika, to je jen konstatování faktů. Když jsem se podíval na hřiště, tak mě stejně nenapadl lepší exekutor, neměl jsem problém s tím, že penaltu jde kopat Pepa. Viděl jsem to tak 50 na 50.“

Jak je na tom útočník Júsuf, jenž se po střídání sice neprosadil, ale v dalších duelech by vám mohl se střílením gólu pomoci?

„Začal trénovat před zápasem s Opavou, takže je nyní v třetím týdnu s týmem. V Opavě se nám jeho nasazení moc nepovedlo, tam byl odstřihnutý jako vidle. Už je na tom lépe, nicméně není připravený na to, aby zvládl celé utkání. Proto jsme ho proti Plzni dali na takový úsek (34 minut), protože hrajeme ve středu ještě pohár s Olomoucí. Na pozici devítky máme Puškáče, ale také nemůže odehrát 90 minut, protože byl v listopadu na operaci. Pak ho provázely trable včetně zlomené ruky. Proto jsme to takto protočili.“

Co může udělat s psychikou zápas s Viktorií, kdy jste si ukázali, že to jde, ovšem zase bod ztratíte těsně koncem?

„Co myslíte vy? Proto se ptáte, že...To nemůžete vědět nikdy. Ale já se z toho budu snažit vybrat to pozitivní, a to je ta věc, že jste ukázali, že to jde s mužstvem, které hraje o titul a bylo v Lize mistrů, kde porazilo AS Řím. Nejlepší by bylo, kdyby to mělo vliv na zvýšení sebevědomí, protože v naší pozici hráčům nemůže být do zpěvu. Jsme ohroženi baráží, ve hře je naše setrvání v nejvyšší soutěži. Navíc je tu ta bilance z domácích zápasů, která je hodně špatná. Kdybychom vyhráli, tak by to na naše sebevědomí samozřejmě mělo větší vliv, než když tady hrajeme dobře, ovšem prohrajeme. Vypíchnu z toho pozitivní věci a budu doufat, že se to hráčům promítne do hlavy už ve středu v poháru.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 7. Beauguel, 11. Beauguel, 86. Chorý Hosté: 63. Hůlka, 73. Jindřišek Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, R. Hubník (C), Brabec, Limberský – Hořava, Hrošovský – J. Kopic (66. M. Petržela), Al. Čermák (81. Pačinda), J. Kovařík – Beauguel (49. Chorý). Hosté: Fryšták – Bederka, Hůlka, Pokorný – Záviška (39. M. Dostál), Ljovin, Jindřišek (C) (86. Nečas), Schumacher – Reiter, Puškáč (56. Júsuf Hilál), Vaníček. Náhradníci Domácí: Kayamba, Procházka, Petržela, Chorý, Pernica, Pačinda, Kozáčik Hosté: Nečas, Júsuf Hilál, Krch, Dostál, Vodháněl, Vondra, Valeš Rozhodčí Berka – Kotalík, Melichar Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 9362 diváků

