Krmenčík o zranění: Hrál jsem s bolestí, myšlenky na zahraničí byly | iSport.cz

Krmenčíkův návrat na trávníky probíhá podle plánu. Obávaný střelec už se v Plzni zapojuje do tréninku, nicméně v klubu nechtějí nic uspěchat. Do zápasového zápřahu ho kluboví doktoři a fyzioterapeuti nejspíš pustí naplno až od nové sezony.

Rodák z Kraslic v rozhovoru pro Českou televizi přiznal, že s bolavým kolenem hrál už nějakou dobu před zraněním. "Myslel jsem si, že bolest z dřívějška je normální. Hrál jsem s tím asi už za reprezentaci proti Slovensku. Cítil jsem koleno už dřív, ale utrhl jsem si to až doma se Slováckem," popsal Krmenčík.

Jak mohl s pochroumaným kolenem nastupovat? "Asi každý má práh bolesti úplně jinde. Chtěl jsem být součástí týmu tady v Plzni i v reprezentaci. Dal jsem si prášek na bolest a přestalo to. Ale ovlivnit tělo nemůžeme a samo si řekne, kdy má dost. Asi se to stalo tady," vrátil se k událostem na konci října.

Klíčový forvard Viktorie tak musel úplně změnit plány. Z reprezentační útočné jedničky se stal pacient neschopný provozu, následovala operace a rehabilitace směřující k návratu na trávníky. "Stalo se to asi v nejnevhodnější chvíli. Ale je to fotbal, vzal jsem to sportovně, trošku mě to zocelí do další práce s fotbalem a Viktorkou. Budu mít větší nadhled," pravil 26letý hráč.

Krmenčíka delší dobu sledují zahraniční zájemci. Jak informoval deník Sport, v zimní pauze odletěl ze soustředění do belgických Brugg, kluby se ale na transferu nedohodly. "To bych nechtěl komentovat," odmítl se útočník vracet k zimním jednáním.

Blízko přesunu už měl i v předchozích přestupových oknech. "Myšlenky (na přestup do zahraničí) tam malé byly. Ale je to fotbal. Soustředil jsem se vždy na tu danou chvíli, na zápasy Plzně nebo reprezentace. Stejně bychom to řešili až v zimě," ohlédl se.

"Každý fotbalista se chce posunout. Plzeň je TOP tým v Česku, hraje Evropskou ligu i Ligu mistrů. Zahrál jsem si obě soutěže a snad si to ještě zopakuji. Není kam pospíchat, když vím, že hraju v týmu, který šlape a má ty nejvyšší ambice," pravil odhodlaně.

Krmenčík momentálně poctivě maká na tom, aby se zase ukázal na hřišti. "Chtěl bych co nejdřív, ale záleží na doktorovi a fyzioterapeutovi," prohlásil. Vše ale směřuje spíš k tomu, že Krmenčík začne naplno letní přípravu a se zápasy až od nové sezony.

