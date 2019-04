Ostravské hledání sestavy. Od Brücknerova stylu po kolotoč změn | iSport.cz

Podzim, to byla ostravská klasika „po Brücknerovsku“. Jedenáct (max. dvanáct) vyvolených a jasné schéma 4 – 1 – 3 – 2, kde náhradníci výjimečně zaskakovali jen v případě vykartování či zranění. V obou případech tehdy vypadl Milan Baroš, jinak měl realizační tým Slezanů kliku. A co víc, vše klapalo způsobem, se kterým málokdo počítal – třetí místo a 34 bodů.

„Přestože se mužstvo chová jako živý organismus a vždycky tam bude nějaká improvizace, fotbal je o automatismech. Stabilizace a chemie funguje tehdy, pokud jeden tuší, co udělá druhý. Je to obrovská pomoc, ulehčí vám přemýšlení. Funguje to v podvědomí, ale nesmíte dělat moc změn,“ vysvětloval na zimním soustředění v Turecku svou trenérskou ideu Bohumil Páník.

Na kempu u moře se mu do sestavy probil Nemanja Kuzmanovič, jediná posila, a stoper Václav Procházka, jenž využil zdravotních problémů Martina Šindeláře. Lehce pozměněná jedenáctka, na kterou chtěl Baník spoléhat po celé jaro, však vydržela pohromadě jen tři kola.

Vše se začalo sypat jako domeček z karet: porážka na Spartě, zdravotní problémy Adama Jánoše, domácí průšvih se Zlínem, výprask na Slavii, zranění Lukáše Pazdery…

Páník musel říznout do sestavy, kolotoč změn (varování Martina Filla a Daniela Holzera v podobě usednutí na lavičku či sázka na Jakuba Šašinku) však nevyšel, stejně jako tah se třemi stopery a stejným počtem útočníků. Na povrch totiž vyplavaly rezervy v kádru, které si vedení klubu nepřipouštělo. Hlavně malá konkurence na pravé straně, ve středu hřiště a urostlý gólový forvard.

Pět zápasů bez výhry přimělo trenéra k dalším šachům, tentokrát měl situaci ulehčenou, že po katastrofálním výkonu v Karviné už snad ani nemohlo být hůř. A tak ve čtvrtfinále proti Liberci dostali šanci třeba Milan Jirásek či Denis Granečný a zkušený záložník Fillo solidně zvládl úlohu na beku. Na nepřesvědčivého ruského defenzivního univerzála Arťoma Mešaninova se nedostalo.

„Nic jiného nám ani nezbývalo, protože Šindy (Martin Šindelář) je na delší čas zraněný. Vyšla nám z toho varianta s Filousem, věřili jsme, že nám může pomoct. Odehrál výborné utkání, sedělo mu to tam,“ naznačuje Páník, že proti Teplicím zřejmě až na brankáře Jana Laštůvku příliš změn nebude. Lépe řečeno žádná. „Některým se možná rozsvítilo v hlavě, přišli noví hráči, kteří čekali na svou šanci, a nezklamali. Udělali malý krůček, snad v tom budou pokračovat dál.“

Baníku se povedl návrat k osvědčenému rozestavení 4 – 4 – 2, ochota pracovat i střídání. Žolík Ondřej Šašinka nejenže duel MOL Cupu rozhodl, ale díky svému nasazení se po dlouhé době dočkal aplausu fanoušků, kteří mu i bratrovi vyčítají laxní přístup. „Bylo na něm cítit, že chce jít do hry. Bojoval,“ chválí kouč, jenž jej po dlouhé době postavil na úplný hrot. „Devítku hraje v reprezentaci, takže si řekl o šanci.“

V neděli však kvůli zbytečné čtvrté kartě nenastoupí. „V Karviné to byla moje chyba, mrzí mě to. Chtěl jsem si pohodu z repre přenést a trefit se i v lize,“ klopí oči mladší ze Šašinků, aktuální útočník číslo jedna národního týmu do 21 let.

Pokud stihne zregenerovat kapitán Baroš, uvidí vítkovický stadion po čtyřech dnech v akci opět stejné borce. Spíš než jména však bude proti Teplicím, které už pomalu ťukají na bránu šestky, pro Slezany důležitější udržet nastavení. Aby nikdo na hřišti nešetřil krokem a nedocházelo k nebývale laciným inkasovaným brankám, především ze standardních situací. Jedině tak zamezí negativním, ale oprávněným reakcím z tribun.

„Před týdnem fanoušci volali: My chceme Baník, tak snad ho budou mít i dál. Je třeba pokračovat v tvrdé práci,“ má jasno Bohumil Páník.